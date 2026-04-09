Alen Šabotić se sprovodi u Tužilaštvo BiH

ATV
09.04.2026 19:24

Ален Шаботић се спроводи у Тужилаштво БиХ
Alen Šabotić, državljanin Crne Gore, kod kojeg je prilikom pretresa kamiona policija pronašla 38 migranata, sprovodi se u Tužilaštvo BiH gdje će mu biti zatražen pritvor.

Podsjećamo, on je uhapšen u Drakseniću u blizini granice sa Hrvatskom.

"Tokom kontrole i pretresa teretnog motornog vozila policijski službenici su u tovarnom prostoru među drvnim sortimentima, pronašli 38 lica i to: 25 državljana Republike Kine, 12 državljana Turske i jednog državljanina Iraka", rekli su ranije ih MUP-a.

