Ubio Nemanju zbog para, tijelo bacio na obalu rijeke: Porodica i dalje čeka pravdu

Suđenje Filipu Grbiću koji je optužen za teško ubistvo Nemanje Žikića (20) u Zemunu, privodi se kraju, međutim, on i dalje negira djelo koje mu se stavlja na teret, da je u decembru 2024. godine u Zemunu ubio svog cimera, pa potom tijelo bacio na obalu Dunava.

"Optuženi Grbić i dalje negira krivično djelo koje mu se stavlja na teret i kategorički odbija da odgovara na pitanja suda i podmuklo ćuti. Naime, prema optužnici, on je u noći između 21. i 22. decembra 2024. u iznajmljenoj kući u Zemunu prvo pucao Nemanji u desnu šaku, zatim u obje noge. Ranjen, mladić je pokušao da pobjegne, ali je otišao samo nekoliko metara dalje, pre nego što ga je Grbić sustigao i ispalio još dva smrtonosna hica", kaže izvor Kurira i podsjeća da je navodno Grbić tada pokušao da telo baci sa litice u Dunav.

Nemanjino tijelo pronađeno je nekoliko dana kasnije u šiblju pored obale.

Prema riječima našeg sagovornika, tokom prethodnih glavnih pretresa iznijeti su brojni dokazi i saslušani svedoci, pa se samim tim suđenje već privodi kraju.

"Očekuje se da će presuda biti donesena 20. aprila, porodica polaže sve nade u to da će pravda barem na neki način biti zadovoljena, iako im ništa neće vratiti Nemanju", kaže izvor i dodaje:

"Suđenjima su uglavnom prisustvovali i majka i brat ubijenog mladića i svako sljedeće ročište im sve teže padne, s obzirom na svaki susret sa osumnjičenim za ovaj jezivi zločin koji mirno sjedi i ne progovara ni riječ. Optuženi Grbić se, inače, najprije branio ćutanjem, a potom je navodno priznao, da bi sada u toku održanih ročišta pred sudom odlučio da se vrati na prvobitnu taktiku i iskoristi zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

On je, podsjetimo, uhapšen 30. decembra prije dve godine, istog dana kada je i nađeno Nemanjino tijelo.

"Uhapšen je istog dana kada je telo nađeno, a najprije je iskoristio svoje zakonsko pravo i branio se ćutanjem, da bi kasnije sve priznao. Rekao je policiji da je Nemanju ubio zbog novca, s obzirom na to da je u tom trenutku bio nezaposlen. Postoji mogućnost da je nekome dugovao ili se nešto drugo krije iza toga", kaže izvor Kurira.

"Stalno ga uznemiravao"

Majka ubijenog je na jednom od ročišta ispričala kako je njen sin dugo imao problema sa cimerom. Kako je ispričala, Njemanja joj se često žalio da ga Filip uznemirava, progoni i prijeti mu ubistvom, a strah je bio prisutan od samog početka njihovog zajedničkog života u iznajmljenom stanu u Zemunu u kom su obojica živjeli kao podstanari.

"Sredinom decembra Nemanja je bio kod mene kada sam vidjela da ga Filip zove telefonom, proganjao ga je i napadao preko telefona. Nemanja bi se uvijek sklonio kako ja ne bih čula taj razgovor, ali se sjećam da tog dana nije smio da se vrati tamo u tu kuću", započela je priču ona.

Kako je navela, pretnje su se intenzivirale neposredno pred zločin.

"Dva dana pre ubistva, Nemanja mi je poslao poruku ujutru gdje mi se ponovo žalio na to kako Filip neće da ga pusti u kuću, a ključ nije imao. Isto je bilo i na dan ubistva, rekao mi je da mu Filip prijeti, da ga uznemirava noću, kako mu ne da da spava. Dirao ga je po kosi i puštao mu muziku."

(Kurir)