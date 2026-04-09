Logo
Large banner

Ubio Nemanju zbog para, tijelo bacio na obalu rijeke: Porodica i dalje čeka pravdu

Autor:

ATV
09.04.2026 17:46

Komentari:

0
Foto: Pixabay

Suđenje Filipu Grbiću koji je optužen za teško ubistvo Nemanje Žikića (20) u Zemunu, privodi se kraju, međutim, on i dalje negira djelo koje mu se stavlja na teret, da je u decembru 2024. godine u Zemunu ubio svog cimera, pa potom tijelo bacio na obalu Dunava.

"Optuženi Grbić i dalje negira krivično djelo koje mu se stavlja na teret i kategorički odbija da odgovara na pitanja suda i podmuklo ćuti. Naime, prema optužnici, on je u noći između 21. i 22. decembra 2024. u iznajmljenoj kući u Zemunu prvo pucao Nemanji u desnu šaku, zatim u obje noge. Ranjen, mladić je pokušao da pobjegne, ali je otišao samo nekoliko metara dalje, pre nego što ga je Grbić sustigao i ispalio još dva smrtonosna hica", kaže izvor Kurira i podsjeća da je navodno Grbić tada pokušao da telo baci sa litice u Dunav.

Nemanjino tijelo pronađeno je nekoliko dana kasnije u šiblju pored obale.

Prema riječima našeg sagovornika, tokom prethodnih glavnih pretresa iznijeti su brojni dokazi i saslušani svedoci, pa se samim tim suđenje već privodi kraju.

Доминик Лавринович

Košarka

Košarkaški gen Lavrinoviča: Dominik nastavlja porodičnu tradiciju

"Očekuje se da će presuda biti donesena 20. aprila, porodica polaže sve nade u to da će pravda barem na neki način biti zadovoljena, iako im ništa neće vratiti Nemanju", kaže izvor i dodaje:

"Suđenjima su uglavnom prisustvovali i majka i brat ubijenog mladića i svako sljedeće ročište im sve teže padne, s obzirom na svaki susret sa osumnjičenim za ovaj jezivi zločin koji mirno sjedi i ne progovara ni riječ. Optuženi Grbić se, inače, najprije branio ćutanjem, a potom je navodno priznao, da bi sada u toku održanih ročišta pred sudom odlučio da se vrati na prvobitnu taktiku i iskoristi zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

On je, podsjetimo, uhapšen 30. decembra prije dve godine, istog dana kada je i nađeno Nemanjino tijelo.

"Uhapšen je istog dana kada je telo nađeno, a najprije je iskoristio svoje zakonsko pravo i branio se ćutanjem, da bi kasnije sve priznao. Rekao je policiji da je Nemanju ubio zbog novca, s obzirom na to da je u tom trenutku bio nezaposlen. Postoji mogućnost da je nekome dugovao ili se nešto drugo krije iza toga", kaže izvor Kurira.

"Stalno ga uznemiravao"

Majka ubijenog je na jednom od ročišta ispričala kako je njen sin dugo imao problema sa cimerom. Kako je ispričala, Njemanja joj se često žalio da ga Filip uznemirava, progoni i prijeti mu ubistvom, a strah je bio prisutan od samog početka njihovog zajedničkog života u iznajmljenom stanu u Zemunu u kom su obojica živjeli kao podstanari.

Мост у Чесми

Banja Luka

Cvijanović: Most u Česmi svjedoči sposobnosti Srpske

"Sredinom decembra Nemanja je bio kod mene kada sam vidjela da ga Filip zove telefonom, proganjao ga je i napadao preko telefona. Nemanja bi se uvijek sklonio kako ja ne bih čula taj razgovor, ali se sjećam da tog dana nije smio da se vrati tamo u tu kuću", započela je priču ona.

Kako je navela, pretnje su se intenzivirale neposredno pred zločin.

"Dva dana pre ubistva, Nemanja mi je poslao poruku ujutru gdje mi se ponovo žalio na to kako Filip neće da ga pusti u kuću, a ključ nije imao. Isto je bilo i na dan ubistva, rekao mi je da mu Filip prijeti, da ga uznemirava noću, kako mu ne da da spava. Dirao ga je po kosi i puštao mu muziku."

(Kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ubistvo

Zemun

Detalji ubistva

Prijetnje smrću

Pucnjava

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Доминик Лавринович

Košarka

Košarkaški gen Lavrinoviča: Dominik nastavlja porodičnu tradiciju

1 h

0
Ако путујете у Хрватску ово морате знати: На кога се односи ново правило?

Region

Ako putujete u Hrvatsku ovo morate znati: Na koga se odnosi novo pravilo?

1 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: U dječijim osmijesima vidi se budućnost Republike Srpske

1 h

0
Стари хороскоп открива: Три знака којима Васкрс доноси новац

Zanimljivosti

Stari horoskop otkriva: Tri znaka kojima Vaskrs donosi novac

1 h

0

Više iz rubrike

Скај преписка са затамњеним порукама

Hronika

Pod istragom za ubistvo Ćuluma su Jošilo, Lovrenović, Jekić...

2 h

1
У Бањалуци ухапшен Далибор Ћулибрк, осуђен на двије године затвора

Hronika

U Banjaluci uhapšen Dalibor Ćulibrk, osuđen na dvije godine zatvora

5 h

0
Претрес камиона у Драксенићу у којем су пронађени мигранти

Hronika

U kamionu pronađeno 38 migranata, uhapšena jedna osoba

7 h

0
Александар Пантић, навијач Партизана убијен у тучи с навијачима Црвене звезде у Бијељини

Hronika

U tuči ubijen navijač Partizana: Marko Zarić i Petar Bujinović osuđeni na pet godina zatvora

7 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

36

Ofarbajte jaja starom svilenom maramom, rezultat će vas oduševiti

18

26

Istorijski trenutak za auto-industriju: Električni automobili "pomeli" benzince

18

20

Italija uvodi plaćeno odsustvo za njegu bolesnih ljubimaca

18

12

Da li pravilno njegujete kosu? Ovo su razlozi zašto vam se boja brzo ispere

17

58

Minić: Vaskrs je osnova naše vjere i življenja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner