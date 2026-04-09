U tuči ubijen navijač Partizana: Marko Zarić i Petar Bujinović osuđeni na pet godina zatvora

Navijači Crvene zvezde Marko Zarić i Petar Bujinović osuđeni su u Okružnom sudu u Bijeljini na pet godina zatvora zbog učešća u tuči u kojoj je ubijen navijač Partizana Aleksandar Pantić u septembru 2018. godine!

Iako ih je optužnica teretila za ubistvo, sud smatra da tužilaštvo nije dokazalo da su Zarić i Bujinović nanijeli smrtonosne povrede Pantiću i obojica su osuđeni za lakše krivično djelo. Shodno tome, ni nakon sedam godina niko nije oglašen krivim za Pantićevo ubistvo.

Zariću je izrečena kazna od dvije i po godine, a Bujinoviću od dvije godine i deset mjeseci zatvora. U kaznu im je uračunato i vrijeme provedeno u pritvoru.

Tuča dogovorena zbog grafita

Zločin se dogodio 15. septembra 2018. godine na parkingu ispred hotela "Sveti Stefan" u Dvorovima kod Bijeljine. U optužnici se navodi da se radilo o dogovorenoj tuči između navijača Crvene zvezde i Partizana. Motiv za obračun je bio grafit koji su navijači Crvene zvezde iscrtali na zidu u krugu Gimnazije "Filip Višnjić", a koji su navijači Partizana prekrečili.

Navijači Crvene zvezde pripremili zasjedu

Dogovorena je tuča, ali su navijači Zvezde sa sobom ponijeli motke, držalice, letve i slično.

"Kada su došli na prostor ispred hotela raspodijelili su se po grupama. Jedna grupa je stala na vidno mjesto na parkingu, dok su se ostali sakrili u nezavršeni dio hotela, tako da nisu bili vidljivi i skriveni su čekali dolazak navijača Partizana. Po dolasku suparnika, grupe su krenule jedna prema drugoj. Zapaljena je i baklja i došlo je masovne tuče u kojoj je Pantić zadobio brojne povrede glave, sa prelomima kostiju lobanje i razorenjem mozga od kojih je preminuo na putu za Klinički centar Srbije", navodi se u optužnici.

Pantićeve povrede opisane u 330 riječi

Prema optužnici Zarić je pesnicom udario Pantića u glavu, usljed čega je on pao na asflat. Potom su ga Zarić i Bujinović zajedno udarali po glavni držalicom i drvenom motkom, nanijevši mu višestruke povrede. Pantićeve povrede u optužnici su opisane u 330 riječi...

Zbog tuče osuđeno 20 navijača

Zbog ovog slučaja Osnovni sud u Bijeljini ranije je osudio 13 navijača Crvene zvezde na ukupno 19 i po godina zatvora zbog učešća u tuči. Izrečene su im kazne od po 18 mjeseci zatvora.

Osuđeno je i sedam navijača Partizana na ukupno 105 mjeseci zatvora, odnosno na kazne od po 15 mjeseci zatvora.

Podsjetimo, Zarić i Bujinović su u maju 2020. godine oslobođeni optužbe u nedostatku dokaza. Međutim, nakon žalbe tužilaštva presudu je ukinuo Vrhovni sud Republike Srpske i postupak vratio na novo suđenje Okružnom sudu u Banjaluci.