Prevozio svinje bez dokumentacije pa nudio mito policiji

Marija Milanović
08.04.2026 10:41

Zvornička policija uhapsila je lice inicijala V.A zbog prevoza većeg broja svinja, a za šta nije posjedovao neophodnu dokumentaciju. U pokušaju da izbjegne kaznu, policiji je ponudi mito, a zbog čega je uhapšen.

Lice V.A uhapšeno je u ponedjeljak u večernjim satima, prilikom zaustavljanja i kontrole teretnog vozila marke „Renault“ kojim je upravljao jer je pokušao policiji ponuditi mito, tako što ga je ostavio u službeno vozilo da bi izbjegao kaznu jer nije posjedovao propisanu prateću dokumentaciju.

Nakon dokumentovanja predmeta, protiv lica V.A. Republičkom javnom tužilaštvu Banjaluka biće dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, saopšteno je iz PU Zvornik.

