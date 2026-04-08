Danas pretežno sunčano i svježije nego prethodnih dana

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno sunčano i svježije nego prethodnih dana.

Na jugu sunčano i vjetrovito, uz jake udare bure, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, na momente pojačan sjevernih smjerova, na jugu umjerena, na udare i jaka bura. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 19, na jugu do 22, a u višim pred‌jelima od 10 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros u istočnim, sjevernim i dijelimično centralnim područjima preovladava pretežno oblačno, a u ostalim krajevima sunčano vrijeme.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Bjelašnica minis četiri, Han Pijesak i Drinić dva, Sokolac i Kneževo pet, Kalinovik, Čemerno i Ribnik šest, Mrkonjić Grad i Bihać sedam, Gacko i Šipovo osam, Banjaluka, Bijeljina, Prijedor, Srebrenica i Drvar devet, Doboj, Zvornik, Foča i Sarajevo 10, Višegrad, Novi Grad i Srbac 11, Rudo i Zenica 12, Bileća 13, Trebinje 14 i Mostar 17 stepeni Celzijusovih, prenosi Srna.