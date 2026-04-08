Logo
Large banner

Danas pretežno sunčano i svježije nego prethodnih dana

Autor:

ATV
08.04.2026 08:28

Komentari:

0
Данас претежно сунчано и свјежије него претходних дана

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno sunčano i svježije nego prethodnih dana.

Na jugu sunčano i vjetrovito, uz jake udare bure, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, na momente pojačan sjevernih smjerova, na jugu umjerena, na udare i jaka bura. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 19, na jugu do 22, a u višim pred‌jelima od 10 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros u istočnim, sjevernim i dijelimično centralnim područjima preovladava pretežno oblačno, a u ostalim krajevima sunčano vrijeme.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Bjelašnica minis četiri, Han Pijesak i Drinić dva, Sokolac i Kneževo pet, Kalinovik, Čemerno i Ribnik šest, Mrkonjić Grad i Bihać sedam, Gacko i Šipovo osam, Banjaluka, Bijeljina, Prijedor, Srebrenica i Drvar devet, Doboj, Zvornik, Foča i Sarajevo 10, Višegrad, Novi Grad i Srbac 11, Rudo i Zenica 12, Bileća 13, Trebinje 14 i Mostar 17 stepeni Celzijusovih, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vrijeme

prognoza

Republika Srpska

FBiH

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

У Српској рођено 25 беба, највише у Бањалуци

Društvo

U Srpskoj rođeno 25 beba, najviše u Banjaluci

10 h

0
Данас Сабор Светог Архангела Гаврила

Društvo

Danas Sabor Svetog Arhangela Gavrila

11 h

0
Нови закон доноси веће плате његоватељима у Српској и до 40 одсто

Društvo

Novi zakon donosi veće plate njegovateljima u Srpskoj i do 40 odsto

11 h

0
ДНЕВНИ ХОРОСКОП: Кога очекују трзавице са партнером, а ко има шансу да заради преко некретнина?

Društvo

DNEVNI HOROSKOP: Koga očekuju trzavice sa partnerom, a ko ima šansu da zaradi preko nekretnina?

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

03

Teška nesreća u BiH: Više osoba povrijeđeno

18

58

Centralne vijesti, 08.04.2026.

18

53

Ubio suprugu pred djecom zbog "crne magije": Isplivali jezivi detalji

18

45

Hormuški moreuz ponovo zatvoren: Iran uputio prijetnje

18

39

Orban: Obustava tranzita nafte - predstava Brisela i Kijeva

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner