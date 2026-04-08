DNEVNI HOROSKOP: Koga očekuju trzavice sa partnerom, a ko ima šansu da zaradi preko nekretnina?

SAZNAJTE šta vas danas očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima.

OVAN (21. 3 – 20. 4)

Aspekti Mjeseca u kući karijere čine vas sklonim raspravama sa nadređenima i donosi vam osjećaj da stagnirate. Uvećanje zarade preko privatnog biznisa, poljoprivrede, ekonomije, medicine, farmacije i umjetnosti. Nervoza.

BIK (21. 4 – 21. 5)

Mjesec u devetoj kući u kvadratu sa Merkurom, vladaocem vaših poslovnih aktivnosti, upozorava da pazite šta potpisujete. Uvećanje prihoda preko umjetničkih i djelatnosti sa nekretninama ali i vanredni troškovi. Nesanica.

BLIZANCI (22. 5 – 21. 6)

Kvadrat vašeg vladaoca Merkura koji upravlja i vašim privatnim životom donosi rasprave u porodici i probleme sa dokumentima. Dogovor sa osobom na položaju donosi uspjeh umjetnicima. Opasnost u saobraćaju.

RAK (22. 6 – 22. 7)

Vaš vladalac Mjesec, simbol osećanja, u inkonjunkciji sa Uranom u kući finansija zahtjeva da se prilagodite nekim finansijskim mogućnostima. Trzavice sa bračnim ili dugogodišnjim partnerom. Nesanica. Više šetajte.

LAV (23. 7 – 22. 8)

Vaš vladalac Sunce na stepenu na kome je najjače pravi napet aspekt sa Merkurom koji vlada vašim finansijama pa morate da se prilagodite uslovima na poslu i budete tolerantniji prema saradnicima. Poznanstvo s nekim čijem ćete šarmu teško odoljeti.

DJEVICA (23. 8 – 22. 9)

Kvadrat između Mjeseca u kući ljubavi i kreativnosti i vašeg vladaoca Merkura, koji upravlja i vašom karijerom, donosi vam sukobe sa voljenom osobom i saradnicima. Novac stiže preko nekretnina. Provodite više vremena sa prijateljima.

VAGA (23. 9 – 22. 10)

Trigon između Mjeseca u kući privatnosti i vašeg vladaoca Venere povoljno utiče na finansijsku situaciju. Prilagodite se situacijama na koje ne možete mnogo da utičete. Emotivni partner krije ljubomoru. Osjetljiva koža.

ŠKORPIJA (23. 10 – 22. 11)

Pozicija Mjeseca donosi vam zaradu preko kraćih putovanja, potpisivanje isplativog ugovora ili rođaka. Međutim, novac se neće dugo zadržati kod vas jer će vam otići na neplanirane troškove. Strastveni susret sa mlađom osobom.

STRIJELAC (23.11 – 21. 12)

Mjesec prelazi preko vaše kuće posla praveći napet aspekt s vašim vladaocem Neptunom donosi vam vanredne troškove i nove okolnosti u poslu sa strancima. Izbjegavajte rasprave sa ženama. Promijenite način ishrane.

JARAC (22. 12 – 20. 1)

Mjesec, vladalac partnerskih odnosa, u vašem znaku u napetom aspektu s vašim suvladaocem Uranom donosi vam sukobe sa voljenom osobom i članovima porodice, naročito sa ženama. Skloni ste burnim reakcijama. Vanredni troškovi.

VODOLIJA (21. 1 – 19. 2)

Mjesec, koji upravlja vašim poslom, u kući ograničenja pravi napet aspekt s vašim vladaocem Uranom donoseći vam porodične i finansijske probleme. Zarada preko poslova u vezi s tečnostima, medicinom, farmacijom. Izbjegavajte alkohol.

RIBE (20. 2 – 20. 3)

Sekstil Marsa u vašem znaku i Urana na Algolu donosi vam uvećanje prihoda preko nekretnina, ekonomije, poljoprivrede, ekologije. Udvara vam se osoba koja će vam prećutati da je zauzeta. Promjenljivo raspoloženje,prenose Večernje novosti.