Počinje isplata penzija u Srpskoj

Ministarstvo finansija Republike Srpske isplatiće danas penzije za mart u ukupnom iznosu od 180 miliona KM.

Usvojenim Budžetom Republike Srpske u 2026. godini za penzije je namijenjeno ukupno dvije milijarde 162.6 miliona maraka, što je povećanje za 196,6 miliona, u odnosu na godinu ranije.

Penzije su od 2013. godine usklađivane 10 puta redovno i 14 puta vanredno, uz realno povećanje za 116,3 odsto.