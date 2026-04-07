Sutra isplata martovskih penzija u Republici Srpskoj

ATV
07.04.2026 13:58

Сутра исплата мартовских пензија у Републици Српској
Ministarstvo finansija Republike Srpske isplatiće sutra, 08.04.2026. godine, penzije za mjesec mart u ukupnom iznosu 180.000.000 KM.

Usvojenim Budžetom Republike Srpske u 2026. godini za penzije je namijenjeno ukupno 2.162.600.000 KM, što je povećanje za 196,6 miliona KM u odnosu na godinu ranije.

Penzije su od 2013. godine usklađene 10 puta redovno i 14 puta vanredno, uz realno povećanje za 116,3 odsto.

Pročitajte više

Данас исплата мартовских пензија

Društvo

Danas isplata martovskih penzija

4 d

2
Fond PIO Republike Srpske

Društvo

Oglasio se fond PIO, evo kome se prekida isplata penzija

1 sedm

0
У петак почиње исплата мартовских пензија

BiH

U petak počinje isplata martovskih penzija

1 sedm

1
Пријевремена пензија за више радника: Ко има право на бенефицирани стаж?

Ekonomija

Prijevremena penzija za više radnika: Ko ima pravo na beneficirani staž?

2 sedm

0

Više iz rubrike

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik o posjeti Vensa Budimpešti: Signal snažne podrške Vladi Mađarske na čelu sa Orbanom

13 h

0
Данијела Матовић позира на фотографији за свој профил

Republika Srpska

Ko je Danijela Matović koja će razgovarati sa Donaldom Trampom Mlađim?

13 h

0
Доналд Трамп Млађи

Republika Srpska

Detalji dolaska Donalda Trampa Mlađeg: Evo sa kim je stigao u Banjaluku

13 h

4
Игор Додик дочекао Доналда Трампа Млађег на Аеродрому Бањалука

Republika Srpska

Igor Dodik dočekao Donalda Trampa Mlađeg na banjalučkom aerodromu

13 h

11

  • Najnovije

  • Najčitanije

00

14

Zbog djece stradalog sveštenika iz Dervente na nogama i Amerika

23

38

Odjekuju eksplozije: Iran napao pred istek ultimatuma

23

30

Sveštenik Darko spasio život svešteniku Bogdanu

23

23

Zvezda se uzdigla nakon poraza u derbiju: Pariz pao

23

15

Brejk Bajerna u Madridu, Minimalac Arsenala

