Sutra isplata martovskih penzija u Republici Srpskoj

Ministarstvo finansija Republike Srpske isplatiće sutra, 08.04.2026. godine, penzije za mjesec mart u ukupnom iznosu 180.000.000 KM.

Usvojenim Budžetom Republike Srpske u 2026. godini za penzije je namijenjeno ukupno 2.162.600.000 KM, što je povećanje za 196,6 miliona KM u odnosu na godinu ranije.

Penzije su od 2013. godine usklađene 10 puta redovno i 14 puta vanredno, uz realno povećanje za 116,3 odsto.