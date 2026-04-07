Logo
Large banner

Ko je Danijela Matović koja će razgovarati sa Donaldom Trampom Mlađim?

Autor:

ATV
07.04.2026 13:51

Komentari:

0
Данијела Матовић позира на фотографији за свој профил
Foto: labenaventures.com

Zajedno sa američkom delegacijom u Republici Srpskoj stigla je i Danijela Matović koja će voditi razgovor sa Donaldom Trampom Mlađim.

Danijela Matović je finansijska savjetnica i ekspert za investicije, spajanja i preuzimanja (M&A), sa više od 14 godina profesionalnog iskustva u oblasti korporativnih finansijskih i konsultantskih usluga.

Osnivač je i vlasnik kompanije "Parlok Consulting". Partner je za Istočnu Evropu u kompaniji "Volitan Global", povezana sa investicionim inicijativama poput "10X Health Investment Club-a".

Učestovala je u više od 100 projekata.

Diplomirala je i magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, među najboljim studentima. Položila je prvi nivo za međunarodni CFA sertifikat.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Danijela Matović

Donald Tramp Mlađi

Banjaluka

razgovor

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Доналд Трамп Млађи

Republika Srpska

Detalji dolaska Donalda Trampa Mlađeg: Evo sa kim je stigao u Banjaluku

13 h

4
Игор Додик дочекао Доналда Трампа Млађег на Аеродрому Бањалука

Republika Srpska

Igor Dodik dočekao Donalda Trampa Mlađeg na banjalučkom aerodromu

13 h

11
Борис Зорић је због убиства Бруне Ролда у Бањалуци осуђе на четири године затвора и обавезно лијечење од зависности од наркотика и алкохола.

Hronika

Kost zaustavila nož: Zoriću određen pritvor zbog pokušaja ubistva

13 h

0
Цвијановић: Посјета Трампа Млађег превише важна да бисмо дозволили да је поквари сарајевска клеветничка кампања

Republika Srpska

Cvijanović: Posjeta Trampa Mlađeg previše važna da bismo dozvolili da je pokvari sarajevska klevetnička kampanja

13 h

0

Više iz rubrike

Доналд Трамп Млађи

Republika Srpska

Detalji dolaska Donalda Trampa Mlađeg: Evo sa kim je stigao u Banjaluku

13 h

4
Игор Додик дочекао Доналда Трампа Млађег на Аеродрому Бањалука

Republika Srpska

Igor Dodik dočekao Donalda Trampa Mlađeg na banjalučkom aerodromu

13 h

11
Цвијановић: Посјета Трампа Млађег превише важна да бисмо дозволили да је поквари сарајевска клеветничка кампања

Republika Srpska

Cvijanović: Posjeta Trampa Mlađeg previše važna da bismo dozvolili da je pokvari sarajevska klevetnička kampanja

13 h

0
Доналд Трамп Млађи у Српској: Делегација кренула према Бањалуци

Republika Srpska

Donald Tramp Mlađi u Srpskoj: Delegacija krenula prema Banjaluci

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

00

14

Zbog djece stradalog sveštenika iz Dervente na nogama i Amerika

23

38

Odjekuju eksplozije: Iran napao pred istek ultimatuma

23

30

Sveštenik Darko spasio život svešteniku Bogdanu

23

23

Zvezda se uzdigla nakon poraza u derbiju: Pariz pao

23

15

Brejk Bajerna u Madridu, Minimalac Arsenala

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner