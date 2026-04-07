Ko je Danijela Matović koja će razgovarati sa Donaldom Trampom Mlađim?

Zajedno sa američkom delegacijom u Republici Srpskoj stigla je i Danijela Matović koja će voditi razgovor sa Donaldom Trampom Mlađim.

Danijela Matović je finansijska savjetnica i ekspert za investicije, spajanja i preuzimanja (M&A), sa više od 14 godina profesionalnog iskustva u oblasti korporativnih finansijskih i konsultantskih usluga.

Osnivač je i vlasnik kompanije "Parlok Consulting". Partner je za Istočnu Evropu u kompaniji "Volitan Global", povezana sa investicionim inicijativama poput "10X Health Investment Club-a".

Učestovala je u više od 100 projekata.

Diplomirala je i magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, među najboljim studentima. Položila je prvi nivo za međunarodni CFA sertifikat.