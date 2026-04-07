Detalji dolaska Donalda Trampa Mlađeg: Evo sa kim je stigao u Banjaluku

Foto: ATV

Tramp Mlađi u Banjaluku je stigao u pratnji vjerenice Betine Anderson, američkog modela, influenserice i filantropkinje. Paru se pridružio i Bred Parskal, dugogodišnji saradnik porodice koji je, između ostalog, radio kampanje Donalda Trampa 2016. i 2020. godine.

Delegacija je stigla iz Floride, tačnije iz Vest Palm Biča direktnim letom čarter kompanije „Vista Džet“ poslovnim avionom „Bombardijer Global 6000“. Let je trajao 9 sati i 11 minuta. Najstarijeg sina Donalda Trampa i pratnju na aerodromu je dočekao Igor Dodik. Delegacija se s aerodroma u 17 auta dugoj koloni uputila ka centru Banjaluke, gdje su blokirane sve ulice u užem centru grada.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.