Detalji dolaska Donalda Trampa Mlađeg: Evo sa kim je stigao u Banjaluku

07.04.2026 13:44

Доналд Трамп Млађи
Tramp Mlađi u Banjaluku je stigao u pratnji vjerenice Betine Anderson, američkog modela, influenserice i filantropkinje. Paru se pridružio i Bred Parskal, dugogodišnji saradnik porodice koji je, između ostalog, radio kampanje Donalda Trampa 2016. i 2020. godine.

Delegacija je stigla iz Floride, tačnije iz Vest Palm Biča direktnim letom čarter kompanije „Vista Džet“ poslovnim avionom „Bombardijer Global 6000“. Let je trajao 9 sati i 11 minuta.

Najstarijeg sina Donalda Trampa i pratnju na aerodromu je dočekao Igor Dodik.

Delegacija se s aerodroma u 17 auta dugoj koloni uputila ka centru Banjaluke, gdje su blokirane sve ulice u užem centru grada.

Donald Tramp Mlađi

Republika Srpska

Donald Tramp Mlađi Banjaluka

Komentari (4)
