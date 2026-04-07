Donald Tramp Mlađi stigao u Republiku Srpsku

Sin američkog predsjednika, Donald Tramp Mlađi stigao je u Republiku Srpsku. Avion u kojem je Tramp Mlađi sletio je na Aerodrom Banjaluka.

Riječ je o poslovnoj posjeti tokom koje će se, kako se očekuje, sastati sa privrednicima iz Republike Srpske sa kojima bi trebalo da razgovara o mogućnostima saradnje i investiranja.

Sva dešavanja pratite na portalu ATV-a.

Ko je Donald Tramp Mlađi?

Donald Tramp Mlađi je američki biznismen, politički aktivista, javna ličnost i najstariji sin predsjednika SAD Donalda Trampa.

Rođen je 31. decembra 1977. godine u Njujorku. Odrastao je u porodici koja je već bila duboko uključena u biznis nekretnina i medije, što je značajno oblikovalo njegovu karijeru. Diplomirao je ekonomiju na Univerzitetu Pensilvanija. Nakon studija, aktivno se uključuje u porodični biznis u okviru kompanije "The Trump Organization", gdje je obavljao funkcije vezane za razvoj nekretnina i investicije.

Bio je uključen u brojne projekte širom SAD, ali i u medijske aktivnosti, uključujući učešće u rijaliti emisiji „The Apprentice“, koju je vodio njegov otac.

Politički angažman

Donald Tramp Mlađi bio je jedan od najaktivnijih članova porodice u javnim nastupima i promociji predsjedničke kampanje Donalda J. Trampa. Nakon izbora, nastavio je da igra značajnu ulogu u političkom prostoru SAD, posebno među konzervativnim biračima.

Često se pojavljuje u medijima, učestvuje na skupovima i aktivno koristi društvene mreže za iznošenje političkih stavova.