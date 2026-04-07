Donald Tramp Mlađi stigao u Republiku Srpsku

Sin američkog predsjednika, Donald Tramp Mlađi stigao je u Republiku Srpsku. Avion u kojem je Tramp Mlađi sletio je na Aerodrom Banjaluka.
Riječ je o poslovnoj posjeti tokom koje će se, kako se očekuje, sastati sa privrednicima iz Republike Srpske sa kojima bi trebalo da razgovara o mogućnostima saradnje i investiranja.
Donald Tramp Mlađi je američki biznismen, politički aktivista, javna ličnost i najstariji sin predsjednika SAD Donalda Trampa.
Rođen je 31. decembra 1977. godine u Njujorku. Odrastao je u porodici koja je već bila duboko uključena u biznis nekretnina i medije, što je značajno oblikovalo njegovu karijeru. Diplomirao je ekonomiju na Univerzitetu Pensilvanija. Nakon studija, aktivno se uključuje u porodični biznis u okviru kompanije "The Trump Organization", gdje je obavljao funkcije vezane za razvoj nekretnina i investicije.
Bio je uključen u brojne projekte širom SAD, ali i u medijske aktivnosti, uključujući učešće u rijaliti emisiji „The Apprentice“, koju je vodio njegov otac.
Donald Tramp Mlađi bio je jedan od najaktivnijih članova porodice u javnim nastupima i promociji predsjedničke kampanje Donalda J. Trampa. Nakon izbora, nastavio je da igra značajnu ulogu u političkom prostoru SAD, posebno među konzervativnim biračima.
Često se pojavljuje u medijima, učestvuje na skupovima i aktivno koristi društvene mreže za iznošenje političkih stavova.
Republika Srpska
15 h1
Republika Srpska
15 h1
Republika Srpska
15 h0
Republika Srpska
16 h16
Republika Srpska
15 h2
Republika Srpska
15 h0
Republika Srpska
15 h0
Republika Srpska
15 h1
