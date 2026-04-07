Malić: Dolazak Trampa Mlađeg dokaz da je Srpska značajnija od FBiH

Autor:Slaviša Đurković
Politički analitičar Nebojša Malić kaže da je do prije nekoliko godina dolazak sina američkog predsjednika, bio on Donald Tramp Mlađi ili Hanter Bajden, bio nezamisliv u kontekstu Republike Srpske koja je bila pod američkim sankcijama i izgledalo je da će tako ostati dovijeka.
"Najveću zaslugu u ovome ima predsjednik Milorad Dodik koji je godinama insistirao na vođenju jedne politike kontakata sa trenutnom američkom administracijom. Činjenica da je više zvaničnika iz Republike Srpske boravilo u Americi u posljednje vrijeme pokazuje da ne postoji nikakva izolacija i bojkot Republike Srpske, nego da je ona aktivniji i značajniji međunarodni faktor od FBiH", kaže Malić.
On ističe i da dolazak Trama Mlađeg šalje poruku da su Banjaluka i Republika Srpska otvorene za biznis i da tu postoje ekonomske perspektive.
"Zaista je priznanje jedne odgovorne državničke politike iz Banjaluke predsjednika Dodika i vlasti Republike Srpske", jasan je Malić.
Sin američkog predsjednika Donald Tramp Mlađi doći će danas, 7. aprila, u zvaničnu posjetu Banjaluci. On će se sastati sa srpskim zvaničnicima i privrednicima. Ovo je nastavak odlične diplomatske aktivnosti rukovodstva Republike Srpske.
Trampova posjeta - dokaz poštovanja Republike Srpske. — SNSD (@SNSDDodik) April 7, 2026
Činjenica da je Banjaluka na mapi Donalda Trampa Mlađeg, sina predsjednika SAD, govori koliko je Banjaluka uzdignuta u geopolitičkom smislu.
Ova posjeta je plod dugogodišnjeg rada predsjednika Dodika, koji je podržao… pic.twitter.com/LKumW1HmSy
