Malić: Dolazak Trampa Mlađeg dokaz da je Srpska značajnija od FBiH

Politički analitičar Nebojša Malić kaže da je do prije nekoliko godina dolazak sina američkog predsjednika, bio on Donald Tramp Mlađi ili Hanter Bajden, bio nezamisliv u kontekstu Republike Srpske koja je bila pod američkim sankcijama i izgledalo je da će tako ostati dovijeka.

"Najveću zaslugu u ovome ima predsjednik Milorad Dodik koji je godinama insistirao na vođenju jedne politike kontakata sa trenutnom američkom administracijom. Činjenica da je više zvaničnika iz Republike Srpske boravilo u Americi u posljednje vrijeme pokazuje da ne postoji nikakva izolacija i bojkot Republike Srpske, nego da je ona aktivniji i značajniji međunarodni faktor od FBiH", kaže Malić.

On ističe i da dolazak Trama Mlađeg šalje poruku da su Banjaluka i Republika Srpska otvorene za biznis i da tu postoje ekonomske perspektive.

"Zaista je priznanje jedne odgovorne državničke politike iz Banjaluke predsjednika Dodika i vlasti Republike Srpske", jasan je Malić.

Sin američkog predsjednika Donald Tramp Mlađi doći će danas, 7. aprila, u zvaničnu posjetu Banjaluci. On će se sastati sa srpskim zvaničnicima i privrednicima. Ovo je nastavak odlične diplomatske aktivnosti rukovodstva Republike Srpske.