Malić: Dolazak Trampa Mlađeg dokaz da je Srpska značajnija od FBiH

Slaviša Đurković
07.04.2026 11:33

Небојша Малић
Foto: Youtube/Savez nezavisnih socijaldemokrata

Politički analitičar Nebojša Malić kaže da je do prije nekoliko godina dolazak sina američkog predsjednika, bio on Donald Tramp Mlađi ili Hanter Bajden, bio nezamisliv u kontekstu Republike Srpske koja je bila pod američkim sankcijama i izgledalo je da će tako ostati dovijeka.

"Najveću zaslugu u ovome ima predsjednik Milorad Dodik koji je godinama insistirao na vođenju jedne politike kontakata sa trenutnom američkom administracijom. Činjenica da je više zvaničnika iz Republike Srpske boravilo u Americi u posljednje vrijeme pokazuje da ne postoji nikakva izolacija i bojkot Republike Srpske, nego da je ona aktivniji i značajniji međunarodni faktor od FBiH", kaže Malić.

On ističe i da dolazak Trama Mlađeg šalje poruku da su Banjaluka i Republika Srpska otvorene za biznis i da tu postoje ekonomske perspektive.

"Zaista je priznanje jedne odgovorne državničke politike iz Banjaluke predsjednika Dodika i vlasti Republike Srpske", jasan je Malić.

Sin američkog predsjednika Donald Tramp Mlađi doći će danas, 7. aprila, u zvaničnu posjetu Banjaluci. On će se sastati sa srpskim zvaničnicima i privrednicima. Ovo je nastavak odlične diplomatske aktivnosti rukovodstva Republike Srpske.

Više iz rubrike

Борис Малагурски

Republika Srpska

Malagurski: Posjeta Trampa Mlađeg pokazuje da se situacija mijenja

15 h

1
Александар Павић

Republika Srpska

Pavić: Dolazak Trampa Mlađeg u Banjaluku će dodatno podignuti ugled i vidljivost Srpske

15 h

1
Род Благојевић

Republika Srpska

Blagojević: Snažni odnosi sa Srbima u nacionalnom interesu Amerike

16 h

0
Игор Додик: Посјета Трампа Млађег резултат рада Српске на изградњи односа заснованих на здравом разуму

Republika Srpska

Igor Dodik: Posjeta Trampa Mlađeg rezultat rada Srpske na izgradnji odnosa zasnovanih na zdravom razumu

16 h

16

