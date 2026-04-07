Analitičari jasni: Ne postoji izolacija Srpske, dolazak Trampa Mlađeg od velikog značaja

Slaviša Đurković
07.04.2026 11:44

Доналд Трамп млађи слуша говор предсједника Доналда Трампа о стању нације у Капитолу САД у Вашингтону, 24. фебруара 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Politički analitičari kažu da dolazak Donalda Trampa Mlađeg u Banjaluku ističe značaj Republike Srpske i otvara brojne mogućnosti.

Analitičar Nebojša Malić kaže da je do prije nekoliko godina dolazak sina američkog predsjednika, bio on Donald Tramp Mlađi ili Hanter Bajden, bio nezamisliv u kontekstu Republike Srpske koja je bila pod američkim sankcijama i izgledalo je da će tako ostati dovijeka.

"Najveću zaslugu u ovome ima predsjednik Milorad Dodik koji je godinama insistirao na vođenju jedne politike kontakata sa trenutnom američkom administracijom. Činjenica da je više zvaničnika iz Republike Srpske boravilo u Americi u posljednje vrijeme pokazuje da ne postoji nikakva izolacija i bojkot Republike Srpske, nego da je ona aktivniji i značajniji međunarodni faktor od FBiH", kaže Malić.

On ističe i da dolazak Trampa Mlađeg šalje poruku da su Banjaluka i Republika Srpska otvorene za biznis i da tu postoje ekonomske perspektive.

"Zaista je priznanje jedne odgovorne državničke politike iz Banjaluke predsjednika Dodika i vlasti Republike Srpske", jasan je Malić.

Analitičar Aleksandar Pavić kaže da će dolazak Donalda Trampa Mlađeg , sina američkog predsjednika, u Banjaluku dodatno podignuti ugled i vidljivost Republike Srpske.

"Ova posjeta jeste plod jasnog stava koji je na prvom mjestu iznio Milorad Dodik. On je tri puta podržao Donalda Trampa i predizbornim kampanjama. Ova posjeta je dokaz da Republika Srpska napravila ozbiljan prodor prema bitnim ličnostima u Vašingtonu. Bilo je toga i prije dolaska Trampa, a biće i poslije. To je veoma važno, time se diže i ugled Republike Srpske", kaže Pavić.

On ističe da posjeta daje dodatni legitimitet Republici Srpskoj i otvara nova vrata i mogućnosti i na ekonomskom, i na političkom planu.

"To pokazuje da je ovo rukovodstvo ipak nešto radilo i da se trudi na svaki mogući način da učvrsti položaj Republike Srpske i da dodatno ojača njene pozicije u Vašingtonu", ističe Pavić.

Novinar i režiser Boris Malagurski kaže da sama činjenica da je Banjaluka na mapi čovjeka koji je sin predsjednika SAD govori o tome koliko je visoko uzdignuta Banjaluka u geopolitičkom kontekstu i koliko je Republika Srpska napredovala.

"Ovo što sada vidimo je plod dugogodišnjeg i strpljivog rada administracije u Banjaluci i prije svega Milorada Dodika koji je jedan od rijetkih političara koji je otvoreno podržao Donalda Trampa prije nego što je on postao predsjednik SAD", kaže Malagurski.

On ističe da ovo šalje poruku ne samo srpskom narodu, nego i onima u regionu da je Srpska važan regionalni igrač.

"Posjeta Trampa Mlađeg pokazuje da naši okolni narodi ne mogu da računaju na bezuslovnu podršku Vašingtona i da se situacija u tom kontekstu mijenja. Izuzetno mnogo vrijedi u kontekstu pozicioniranja Republike Srpske na globalnom planu. On pokazuje da je Banjaluka i Republika Srpska vrijedna investiranja", kaže Malagurski.

Poručuje i da je posjeta Donalda Trampa Mlađeg apsolutno rezultat velikih napora koje je rukovodstvo u Srpskoj, a prije svega Milorad Dodik lično, uložio u redefinisanje odnosa sa SAD.

Sin američkog predsjednika Donald Tramp Mlađi doći će danas, 7. aprila, u zvaničnu posjetu Banjaluci. On će se sastati sa srpskim zvaničnicima i privrednicima. Ovo je nastavak odlične diplomatske aktivnosti rukovodstva Republike Srpske.

Pročitajte više

Род Благојевић

Republika Srpska

Blagojević: Snažni odnosi sa Srbima u nacionalnom interesu Amerike

17 h

0
Игор Додик: Посјета Трампа Млађег резултат рада Српске на изградњи односа заснованих на здравом разуму

Republika Srpska

Igor Dodik: Posjeta Trampa Mlađeg rezultat rada Srpske na izgradnji odnosa zasnovanih na zdravom razumu

17 h

16
Ана Тришић Бабић

Republika Srpska

Trišić Babić: Banjaluka danas regionalna vijest broj jedan

17 h

0
Милош Шолаја Политички аналитичар

Republika Srpska

Šolaja za ATV: Posjeta Trampa pokazatelj da Republika Srpska ide u dobrom pravcu

19 h

0

Više iz rubrike

Небојша Малић

Republika Srpska

Malić: Dolazak Trampa Mlađeg dokaz da je Srpska značajnija od FBiH

15 h

0
Борис Малагурски

Republika Srpska

Malagurski: Posjeta Trampa Mlađeg pokazuje da se situacija mijenja

15 h

1
Александар Павић

Republika Srpska

Pavić: Dolazak Trampa Mlađeg u Banjaluku će dodatno podignuti ugled i vidljivost Srpske

15 h

1
Род Благојевић

Republika Srpska

Blagojević: Snažni odnosi sa Srbima u nacionalnom interesu Amerike

17 h

0

