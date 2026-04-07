Igor Dodik dočekao Donalda Trampa Mlađeg na banjalučkom aerodromu

Donald Tramp Mlađi sletio je danas na banjalučki aerodrom u 12 časova i 52 minute, a dočekao ga je organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik.
"Donald Tramp Junior u Banjaluku dolazi na moj lični poziv i na prijateljskoj osnovi. Ova posjeta nema nikakve veze sa bilo kakvim izmišljenim aranžmanima o kojima govore sarajevski portali", rekao je ranije Dodik.
Dolazak sina američkog predsjednika prošao je bez prisustva kamera. Medijima nije bilo dozvoljeno fotografisanje niti snimanje na aerodromu, pa su prvi kadrovi izostali, uprkos velikom interesovanju javnosti.
Republika Srpska
Prema informacijama sa lica mjesta, već u 13 časova i 6 minuta formirana je duga kolona vozila koja je napustila aerodrom u Mahovljanima i uputila se ka Banjaluci.
Detalji posjete za sada nisu zvanično saopšteni, a očekuje se da će tokom dana biti poznato više informacija o sastancima i razlozima dolaska.
Dolazak Trampa Mlađeg izazvao je veliku pažnju javnosti, ali i političke reakcije, s obzirom na to da se radi o ličnosti koja dolazi iz porodice jednog od najuticajnijih političara u Sjedinjenim Američkim Državama.
