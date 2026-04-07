Cvijanović: Posjeta Trampa Mlađeg previše važna da bismo dozvolili da je pokvari sarajevska klevetnička kampanja

07.04.2026 13:27

Цвијановић: Посјета Трампа Млађег превише важна да бисмо дозволили да је поквари сарајевска клеветничка кампања
Foto: SRNA

Drago nam je zbog posjete Donalda Trampa Mlađeg Republici Srpskoj i zbog toga što ćemo provesti dan sa njim, rekla je srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović.

- Ovo je za nas previše važno da bismo dozvolili da ga pokvari sarajevska klevetnička kampanja i njihovi "gospodari uništenja". Neka kažu šta god žele, ionako su cijelo vrijeme izmišljali - navela je Cvijanovićeva na Iksu.

