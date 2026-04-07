Cvijanović: Posjeta Trampa Mlađeg previše važna da bismo dozvolili da je pokvari sarajevska klevetnička kampanja

Drago nam je zbog posjete Donalda Trampa Mlađeg Republici Srpskoj i zbog toga što ćemo provesti dan sa njim, rekla je srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović.

- Ovo je za nas previše važno da bismo dozvolili da ga pokvari sarajevska klevetnička kampanja i njihovi "gospodari uništenja". Neka kažu šta god žele, ionako su cijelo vrijeme izmišljali - navela je Cvijanovićeva na Iksu. The plane carrying Donald Trump Jr. has just landed at Banja Luka Airport. We are happy about his visit to Republika Srpska and about spending the day with him. This is too important to us to let it be spoiled by the Sarajevo smear campaign and their ‘masters of destruction’. Let… pic.twitter.com/f91xmYLAJn — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) April 7, 2026

