Dodik o posjeti Vensa Budimpešti: Signal snažne podrške Vladi Mađarske na čelu sa Orbanom

Pozdravljamo dolazak potpredsjednika SAD Džej Di Vensa u zvaničnu bilateralnu posjetu Mađarskoj, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
"Ova posjeta signalizira snažnu podršku Vladi Mađarske na čelu sa Viktorom Orbanom, savezništvo, naglašava istovjetnu viziju nacionalne bezbjednosti i suvereniteta nacionalnih država", istakao je Dodik na Iksu.
Naveo je da premijer Orban zaslužuje ovakav gest potvrde njegovih liderskih kapaciteta i poštovanja koje uživa od najvažnijih zemalja svijeta.
Pozdravljamo dolazak potpredsjednika SAD @JDVance u zvaničnu bilateralnu posjetu Mađarskoj. Ova posjeta signalizira snažnu podršku Vladi Mađarske na čelu sa @PM_ViktorOrban , savezništvo, naglašava istovjetnu viziju nacionalne bezbjednosti i suvereniteta nacionalnih država.…— Milorad Dodik (@MiloradDodik) April 7, 2026
