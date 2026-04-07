Dodik o posjeti Vensa Budimpešti: Signal snažne podrške Vladi Mađarske na čelu sa Orbanom

Pozdravljamo dolazak potpredsjednika SAD Džej Di Vensa u zvaničnu bilateralnu posjetu Mađarskoj, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Ova posjeta signalizira snažnu podršku Vladi Mađarske na čelu sa Viktorom Orbanom, savezništvo, naglašava istovjetnu viziju nacionalne bezbjednosti i suvereniteta nacionalnih država", istakao je Dodik na Iksu.

Naveo je da premijer Orban zaslužuje ovakav gest potvrde njegovih liderskih kapaciteta i poštovanja koje uživa od najvažnijih zemalja svijeta.