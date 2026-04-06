Dodik: Čestitke Trampu i Hegsetu na istorijskoj misiji spasavanja dva američka pilota u Iranu

Autor:ATV
Komentari:33
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uputio je čestitke predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu i ministru odbrane SAD-a Pitu Hegsetu, na upravo objavljenim vijestima o istorijskoj misiji spasavanja dva američka pilota.
"Operaciju spasavanja su izveli Vojska SAD i CIA. Izuzetna vojna oprema, umijeće i vještine američkih vojnika na terenu, učinili su ovu opasnu operaciju uspješnom i herojskom! S ponosom podsjećamo na situaciju iz naše dalje istorije, u Drugom svjetskom ratu, kada su u operaciji Halijard, kada je tadašnja Jugoslovenska vojska u otadžbini, koju su činili isključivo Srbi, zajedno s američkom Kancelarijom za strateške usluge (OSS) organizovali skrivanje i evakuaciju preko 500 savezničkih pilota (uglavnom Amerikanaca)", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.
Dodik dodaje, "tada smo bili saveznici, a imamo namjeru da to budemo i sada".
Sve čestitke predsjedniku Trampu @realDonaldTrump i Pitu Hegsetu @PeteHegseth na upravo objavljenim vijestima o istorijskoj misiji spasavanja dva američka pilota, od kojih je jedan teško i ozbiljno ranjen, u iranskoj pustinji! — Milorad Dodik (@MiloradDodik) April 6, 2026
Operaciju spasavanja su izveli Vojska SAD i CIA.
Izuzetna…
"Čestitamo na hrabrosti, predsjedniče Tramp, Vama na odluci, i svima koji su učestvovali u ovoj herojskoj akciji i pobjedi u pustinji Irana", kaže Dodik.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
13 h10
Republika Srpska
13 h17
Republika Srpska
15 h0
Republika Srpska
16 h15
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu