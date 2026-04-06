Logo
Large banner

Dodik: Čestitke Trampu i Hegsetu na istorijskoj misiji spasavanja dva američka pilota u Iranu

Autor:

ATV
06.04.2026 20:28

Komentari:

33
Милорад Додик
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uputio je čestitke predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu i ministru odbrane SAD-a Pitu Hegsetu, na upravo objavljenim vijestima o istorijskoj misiji spasavanja dva američka pilota.

"Operaciju spasavanja su izveli Vojska SAD i CIA. Izuzetna vojna oprema, umijeće i vještine američkih vojnika na terenu, učinili su ovu opasnu operaciju uspješnom i herojskom! S ponosom podsjećamo na situaciju iz naše dalje istorije, u Drugom svjetskom ratu, kada su u operaciji Halijard, kada je tadašnja Jugoslovenska vojska u otadžbini, koju su činili isključivo Srbi, zajedno s američkom Kancelarijom za strateške usluge (OSS) organizovali skrivanje i evakuaciju preko 500 savezničkih pilota (uglavnom Amerikanaca)", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Dodik dodaje, "tada smo bili saveznici, a imamo namjeru da to budemo i sada".

"Čestitamo na hrabrosti, predsjedniče Tramp, Vama na odluci, i svima koji su učestvovali u ovoj herojskoj akciji i pobjedi u pustinji Irana", kaže Dodik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (33)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner