Novi zakon donosi veće plate njegovateljima u Srpskoj i do 40 odsto

Njegovatelji koji rade u ustanovama socijalne zaštite u Republici Srpskoj u toku ove godine mogli bi imati i do 40 odsto veću platu, a što bi se, prema najavama, trebalo naći u posebnom zakonu o platama u navedenim ustanovama.

Šta donosi novi zakon:

• Povećanje plata do 40%

• Poseban zakon za sektor socijalne zaštite

• Izdvajanje njegovatelja iz sistema javnih službi

• Novi koeficijenti prema težini posla

• Pravednija raspod‌jela plata

• Koeficijenti po težini radnog mjesta

Njihove plate su trenutno definisane Zakonom o platama u sistemu javnih službi, a kako je kazao Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, poseban zakon o platama u sistemu socijalne zaštite bi izdvojio njegovatelje u ovim ustanovama, čime bi oni dobili odgovarajuće koeficijente po težini radnog mjesta.

"Tim zakonom, osim njihovih plata, definisane su plate zaposlenih u Fondu PIO, Fondu zdravstvenog osiguranja, u nekim drugim republičkim ustanovama, te kategorizacija opisa poslova nije istovjetna onome što ljudi stvarno rade. Plate koje dobijaju ne odgovaraju njihovoj opterećenosti poslom", rekao je Šeranić.

Pojasnio je da bi se novim zakonom njegovateljima u Domu "Rada Vranješević", domovima za lica sa invaliditetom u Prijedoru i Višegradu te domovima za starija lica u Prijedoru, Banjaluci i Istočnom Sarajevu dao poseban okvir plata u kojem bi bila moguća regulacija shodno njihovom opterećenju i odgovornosti na poslu.

Nije ista odgovornost na poslu

"Nije ista odgovornost na poslu, da me ljudi pogrešno ne shvate, u fondovima ili u domovima za stara lica. Naravno da i jedan i drugi posao nosi opterećenje, ali to treba posebno gradirati", ukazao je Šeranić.

Darjana Kecman, direktorica Doma za d‌jecu i omladinu bez roditeljskog staranja, za "Nezavisne novine" kaže da je u decembru prošle godine Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, bio na krsnoj slavi u Domu, i tada im je obećano da će se na neki način poboljšati status radnika, odnosno vaspitača u ovoj ustanovi.

"Nije isti opis posla, na primjer, kad vi znate da ćete u petak zaključati ustanovu i nećete doći do poned‌jeljka, kao što je to slučaj sa fondovima, zavodima itd. dok u Domu 'Rada Vranješević' to traje 365 dana i 24 časa cijele sedmice. Radnici ne provode ni Božić, ni Vaskrs niti bilo koji drugi praznik u svojim porodicama, već na radnom mjestu", rekla je Kecmanova.

Zbog toga je, kako kaže, Dodik dao prijedlog o povećanju plate radnicima, a prema njemu bi trebalo da se izdvoje iz Zakona o javnim službama te bi se izradio poseban zakon o platama u ustanova socijalne zaštite.

"Mi podržavamo takav zakon i radosni smo što ga nakon toliko godina ustanove socijalne zaštite dobijaju. Prema njemu će radnici imati poseban status i veće plate od administrativnih radnika", naglašava ona.

Vaspitač zamjenski otac i majka

Ističe da njihov posao nije kancelarijski, "jer je vaspitač zamjenski otac i majka".

"Mi u Domu imamo 80 d‌jece složenog zdravstvenog stanja, sa brojnim poteškoćama. Taj zakon očekujemo od 1. jula, a time bi, kako nam je rečeno, plate radnicima trebalo da budu uvećane za nekih 40 odsto", dodala je Kecmanova.

I Bosiljka Bošnjak, direktorica Doma penzionera Banjaluka, smatra da treba da postoji zakon prema kojem bi, između ostalih, vaspitači imali određene benefite, a u skladu sa težinom radnog mjesta.

"Potrebno je da imamo određene kategorije, a da bi se mogli izdvojiti i radnici u domovima za stara lica, domovima penzionera itd. Npr. nije isti način rada medicinska sestra za pultom, na hirurgiji ili u šok-sobi", kaže Bošnjakova te dodaje da podržava donošenje takvog zakona, prenose Nezavisne