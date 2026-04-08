U Srpskoj rođeno 25 beba, najviše u Banjaluci

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 25 beba, 13 djevojčica i 12 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
Najviše, 12 beba rođeno je u Banjaluci, po četiri u Zvorniku i Bijeljini, tri u Istočnom Sarajevu, a po jedna u Prijedoru i Nevesinju.
U Banjaluci je rođeno sedam djevojčica i pet dječaka, u Zvorniku dvije djevojčice i dva dječaka, u Bijeljini četiri dječaka, u Istočnom Sarajevu dvije djevojčice i dječak, a u Prijedoru i Nevesinju po jedna djevojčica.
Poroda nije bilo u Foči, Trebinju i Gradišci, dok podaci za Doboj jutros nisu bili dostupni, prenosi Srna.
