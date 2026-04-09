U kamionu pronađeno 38 migranata, uhapšena jedna osoba

Autor:

ATV
09.04.2026 11:30

Претрес камиона у Драксенићу у којем су пронађени мигранти
Foto: MUP RS

Jedna osoba je uhapšena u Drakseniću u blizini granice sa Hrvatskom, a prilikom pretresa kamiona policija je pronašla 38 migranata, saopšteno je iz MUP Srpske.

"Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Specijalne antiterorističke jedinice i Policijske uprave Prijedor su tokom pojačanih aktivnosti usmjerenih na suzbijanje krivičnih djela u graničnom pojasu, u mjestu Draksenić, u neposrednoj blizini graničnog prelaza sa Hrvatskom, lišili slobode lice, državljanina Crne Gore zbog sumnje da je počinio krivično djelo „Krijumčarenje lica“.

Tokom kontrole i pretresa teretnog motornog vozila policijski službenici su u tovarnom prostoru među drvnim sortimentima, pronašli 38 lica i to: 25 državljana Republike Kine, 12 državljana Turske i jednog državljanina Iraka", kažu ih MUP-a.

Lice lišeno slobode će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predato u Tužilaštvu BiH na dalje postupanje, a o svemu navedenom je obavještena i Služba za poslove sa strancima BiH.

Migranti

Hrvatska

MUP Republike Srpske

