Zbog nelegalne preprodaje auta reagovala policija, podnesen izvještaj Tužilaštvu

Slaviša Đurković
09.04.2026 10:33

1
Илустрација - на фотографији се налази неколико половних аутомобила паркираних на ауто плацу
Zvornička policija podnijela je izvještaj OJT Bijeljina protiv V.N. iz ovog grada zbog nelegalne preprodaje automobila.

On se sumnjiči da je počinio više krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminala.

Na teret mu se stavlja "„Nedozvoljena trgovina“ i „Povreda obaveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja i njihovo falsifikovanje ili uništavanje“

"Lice se sumnjiči da je tokom dužeg vremenskog perioda, bez ovlašćenja za obavljanje trgovinske djelatnosti, nabavljalo robu – putnička motorna vozila u većoj količini radi dalje prodaje, a da prethodno nije pribavilo potrebne dozvole nadležnih organa za obavljanje trgovine ovom vrstom robe, niti je vodilo zakonom propisane trgovačke i poslovne knjige", saopšteno je iz policije.

Zagađenje vazduha u više gradova

Od sutra prestaje pečatiranje pasoša pri ulasku u EU, prelazak granice evidentira se digitalno

Ambasada Rusije u BiH: Na molbu Stanivukovića održan sastanak!

"Srpska partner od povjerenja Trampovoj administraciji"

Karambol u Bijeljini: Izgubio kontrolu i polupao parkirana vozila

Teška nesreća u BiH: Više osoba povrijeđeno

Odjeknula snažna eksplozija, ima više povrijeđenih

Glumio zaštitnika da bi maloljetnicu prisilio na prostituciju

