Zbog nelegalne preprodaje auta reagovala policija, podnesen izvještaj Tužilaštvu

On se sumnjiči da je počinio više krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminala.

Na teret mu se stavlja "„Nedozvoljena trgovina“ i „Povreda obaveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja i njihovo falsifikovanje ili uništavanje“

"Lice se sumnjiči da je tokom dužeg vremenskog perioda, bez ovlašćenja za obavljanje trgovinske djelatnosti, nabavljalo robu – putnička motorna vozila u većoj količini radi dalje prodaje, a da prethodno nije pribavilo potrebne dozvole nadležnih organa za obavljanje trgovine ovom vrstom robe, niti je vodilo zakonom propisane trgovačke i poslovne knjige", saopšteno je iz policije.