Ambasada Rusije u BiH: Na molbu Stanivukovića održan sastanak!

ATV
09.04.2026 10:19

Састанак Драшка Станивуковића, градоначелника Бањалуке и Игора Калабухова, амбасадора Русије у Сарајеву
Foto: Ambasada Ruske Federacije u BiH

Ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov je primio u Ambasadi Rusije u Sarajevu gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića na njegovu molbu, saopšteno je iz Ambasade.

"7. aprila 2026. godine Ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov je primio u Ambasadi Rusije u Sarajevu Gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića na njegovu molbu.Tokom sastanka Ambasador je izrazio zahvalnost na podršci od strane Gradske uprave grada Banja Luke pokretanju funkcionisanja Kancelarije Ambasade Rusije u BiH u Banjaluci u punom kapacitetu. Sagovornici takođe su detaljno razmotrili pitanja bilateralne saradnje u okviru pobratimskih veza gradova Rusije i Republike Srpske, navode iz ruske ambasade.

Sastanak je održan u danu kada je Banjaluku posjetio Donald Tramp Mlađi, sin američkog predsjednika. U medijima naklonjenim opoziciji i samom Stanivukoviću, moglo se čuti kako je ovo "poruka" iz Moskve.

Ipak, "dilema", ako je ikad i postojala, je brzo otklonjena. Iz Ambasade Ruske Federacije je jasno rečeno da je sastanak na došao na molbu gradonačelnika Banjaluke.

Treba podsjetiti da rukovodstvo Republike Srpske ima odlične odnose na Ruskom Federacijom. Milorad Dodik se više puta sastajao sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, kao i sa ministrom inostranih poslova Sergejom Lavrovom.

Lider SNSD-a je potvrdio da će i ove godine ići u Moskvu gdje će prisustvovati obilježavanju Dana pobjede. Takođe, Dodik je više puta istakao kako u Republici Srpskoj čvrsto podržavaju Rusiju, njenog predsjednika i Specijalnu vojnu operaciju.

"Naša podrška je od samog početka na strani predsjednika Putina, njegovog tima, Ruske Federacije i ruskog naroda. Specijalna vojna operacija je od početka dobila podršku našeg naroda… Te stvari žive u nama i nastaviće da žive – mi i dalje čvrsto stojimo na poziciji podrške predsjedniku Putinu i Rusiji u ostvarivanju ciljeva SVO", istakao je Dodik koji je bio jedan od rijetkih lidera koji se sastao sa Putinom kada je počeo sukob u Ukrajini.

Ne treba zaboraviti da je i predsjednik Jedinstvene Rusije Dmitriji Medvedev, pisao Dodiku te podržao Sinišu Karana na prijevremenih predsjedničkim izborima u Srpskoj.

