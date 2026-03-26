Dodik: Putin i Rusija imaju našu čvrstu podršku

26.03.2026
U Republici Srpskoj čvrsto podržavaju Rusiju, njenog predsjednika Vladimira Putina i Specijalnu vojnu operaciju, izjavio je u intervjuu za RIA Novosti lider SNSD-a Milorad Dodik.
"Naša podrška je od samog početka na strani predsjednika Putina, njegovog tima, Ruske Federacije i ruskog naroda. Specijalna vojna operacija je od početka dobila podršku našeg naroda… Te stvari žive u nama i nastaviće da žive – mi i dalje čvrsto stojimo na poziciji podrške predsjedniku Putinu i Rusiji u ostvarivanju ciljeva SVO", istakao je Dodik.
Takođe je napomenuo da smatra svojom dužnošću da prisustvuje Paradi pobjede u Moskvi.
"Razlog za odlazak je dužnost patriote i podrška borbi protiv onih koji žele da revidiraju istoriju i da putem medija unesu zablude među mlade. Za mene je uvijek velika čast da budem tamo na dan kada je ostvarena velika pobjeda nad fašizmom, u kojoj je ruski narod dao najveći doprinos", poručio je Dodik, a prenosi RT Balkan.
Republika Srpska
26 min0
Republika Srpska
12 h0
Republika Srpska
12 h5
Republika Srpska
14 h4
