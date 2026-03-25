Nova pravila za ugostitelje u Republici Srpskoj

Razvoj seoskog turizma, jasnija pravila za rad svadbenih salona, ali i stroži uslovi poslovanja, samo su dio izmjena koje donosi novi zakon.

Od kategorizacije objekata, preko evidencije poslovanja, do uvođenja jedinstvenih standarda, cilj je da se oblast ugostiteljstva dodatno uredi. Za one koji već rade u skladu sa propisima, nova pravila, očekuje se, ne bi trebalo da donesu dodatne troškove, već ravnopravnije uslove na tržištu.

"Lakše je funkcionisati u sivoj ekonomiji nego biti regularan, onda svako bježi tamo gdje mu je lakše pa onda pronalazi zakon, mi sada želimo, i stav udruženja je da olakšamo ljudima, da bude lakše onima koji rade regularno od onih koji žele da ostanu u sivoj ekonomiji", kaže Goran Kurtinović, predsjednik Udruženja poslodavaca ugostiteljstva i turizma “Horeka“.

Uvođenje jedinstvenih standarda, moglo bi doprinijeti ravnopravnijem poslovanju i suzbijanju nelojalne konkurencije.

Najvažnija pogodnost, poručuju iz Privredne komore Republike Srpske, jeste Centralni informacioni sistem, koji je prethodnim izmjenama zakona već predviđen, a sada je usklađen i sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

"Sam Centralni informacioni sistem predstavlja jedan proces digitalizacije, koji je bitan u svim aspektima poslovanja, pa samim tim i ugostiteljstvu, sa aspekta i evidencije apsolutno rada ugostiteljskih subjekata, pružaoca usluga smještaja i ugostiteljskih usluga, ali i sa aspekta borbe sa sivom ekonomijom", rekla je Dragana Šobot, sekretar Udruženja turizma i ugostiteljstva u Privrednoj komori Republike Srpske.

Nacrtom zakona predviđene su i novine kada je riječ o seoskim domaćinstvima, koja će moći da organizuju degustacione prostore i plasiraju sopstvene proizvode. Takođe, zahvaljujući Centralnom informacionom sistemu, knjige gostiju više se neće voditi u pisanom obliku, poručuju iz Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske.

"Skupština i odbori su odlučili da javna rasprava bude 60 dana, mi ćemo o ovome svemu da razgovaramo i sa samim ugostiteljima na terenu, obićemo čitavu Republiku Srpsku i nadam se da ćemo doći do najkvalitetnijeg rješenja, da prijedlog zakona bude u koristi države ali i krajnjih korisnika", ističe Predrag Tešić, pomoćnik ministra trgovine i turizma.

Nakon javne rasprave, dokument će se ponovo naći pred poslanicima, a nova pravila mogla bi značajno promijeniti način poslovanja u ugostiteljstvu.