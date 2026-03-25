Logo
Large banner

Stevanović: Nadležne institucije pasivne u rješavanju problema prevoznika

Autor:

ATV

25.03.2026

19:29

Komentari:

4
Зоран Стевановић
Foto: Ustupljena fotografija

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović izjavio je da su nadležne instituticije na nivou BiH pasivne i ćute kada je riječ o rješavanju problema domaćih prevoznika, kao što ćute o mjerama zaštite domaće proizvodnje.

"Imam utisak da se oni koji bi to trebalo da rade ni jednog momenta ne osvrću na problem prevoznika koji je vrlo ozbiljan i prijeti da ugrozi funkcionisanje mnogo privrednih subjekata u Republici Srpskoj", rekao je Stevanović.

Ukazao je da svaka blokada graničnih prelaza povlači zastoje i prekide u radu privrednih subjekata koji su vezani za privredu zapadne Evrope.

Stevanović je rekao da su se zvaničnici Republike Srpske odazvali današnjem sastanku koji je sazvao Konzorcijum "Logistika BiH" kako bi pomogli i dali podršku prevoznicima, te apelovali na nadležne da krenu u rješavanje njihovog problema.

sud bih ilu

BiH

Presuda v.d. predsjednika Suda BiH primjer diskriminacije i omalovažavanja žrtve

"Imamo utisak da nadležne institucije ćute, kao što ćute kada su u pitanju mjere zaštite domaće proizvodnje i kao što ćute o mnogim drugim zahtjevima naših privrednika i građana, u ovom konkretnom slučaju prevoznika", rekao je Stevanović za Srnu povodom izjave premijera FBiH Nermina Nikšića da "entiteti ne mogu rješavati međudržavna pitanja" kao što je problem prevoznika.

On je naveo da će se odazvati pozivu na sutrašnji sastanak kod ministra komunikacija i transporta u Savjetu ministara Edina Forte, ističući da se na sastanke uvijek treba odazivati ako se očekuju bolja rješenja.

Konzorcijum "Logistika BiH" sazvao je bio za danas sastanak sa nadležnim na entitetskom i nivou BiH kako bi razgovarali o problemima prevoznika s kojima se susreću u Šengen zoni.

Sastanku na koji je sazvan na graničnom prelazu Gradiška odazvali su se premijer Republike Savo Minić i ministar Stevanović, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zoran Stevanović

Blokada granica prevoznici

Komentari (4)
Large banner

Više iz rubrike

Додик: Сијековац - мјесто гдје је крв невиних Срба најавила пакао грађанског рата у БиХ

Republika Srpska

Dodik: Sijekovac - mjesto gdje je krv nevinih Srba najavila pakao građanskog rata u BiH

5 h

3
Саво Минић

Republika Srpska

Minić o nastupu Bećirovića: Samo urušavaju BiH u koju se “kunu”

8 h

1
Кафић

Republika Srpska

Nova pravila za ugostitelje u Srpskoj: Uvodi se digitalna kontrola i suzbija siva ekonomija

9 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Penzioneri i borci dobiće 200 miliona više, radnici 500

9 h

30

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

18

Dobro da im srce nije otkazalo: Zatekli nezvanog gosta u kući

22

00

Alarm u Njemačkoj: Ovo se nije desilo skoro 40 godina

21

56

Šupe i šupice pale na banjalučkoj Skupštini

21

52

Najzgodnija srpska baka otkrila koliko je uložila u sebe

21

44

Mali Piksi umro, a onda oživio: Otkrio kako izgleda sa druge strane

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner