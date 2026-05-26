Minić: Ključno poštovanje Dejtona i vraćanje nadležnosti domaćim institucijama

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić pozdravio je usvajanje Deklaracije Narodne skupštine Republike Srpske o zatvaranju OHR-a, ističući da su poštovanje Dejtonskog sporazuma i vraćanje nadležnosti domaćim institucijama ključni za stabilnost i demokratski razvoj.

"Dijalog i dogovor domaćih aktera ostaju jedini način za funkcionisanje BiH", napisao je Minić na Iksu. Pozdravljam usvajanje Deklaracije Narodne skupštine Republike Srpske o zatvaranju OHR-a. Poštovanje Dejtonskog sporazuma i vraćanje nadležnosti domaćim institucijama ključni su za stabilnost i demokratski razvoj. Dijalog i dogovor domaćih aktera ostaju jedini način za funkcionisanje… — Savo Minić (@minic_savo) May 26, 2026 Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske usvojili su danas Deklaraciju o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika u kojoj se traži da bude okončana funkcija visokog predstavnika u BiH i zatvoren OHR.

