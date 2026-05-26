Usporeni radovi na HE Dabar

Kineza je u Dabru manje, primjetili su to južnjaci. Radovi su stali a Kinezi su otišli, kažu kritičari, nisu stali samo su usporeni odgovorili su nadležni i priznali da problema ima. Riješili smo ih, danas za ATV kaže ministar Petar Đokić.

"Naravno da je došlo do određenog zastoja na HE Dabar ači evo ovih dana smo i to pitanje razriješili. Hidroelektrane na Trebišnjici će obezbijediti nedostajuća finansijska sredstva koja će biti uplaćena u korist HE Dabar i na taj način će biti nastavljen i ovaj projekat", rekao je Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva u Vladi Republike Srpske.

25 miliona maraka će HET narednih dana obezbjedti iz kredita za koji im je Vlada Srpske već dala garancije. U preduzeću HE Dabar za ATV kažu da je na gradilištu sada oko sedamdeset Kineza i da se radovi izvode na tri objekta tj. na cjevovodu, vodostanu i razvodnom postrojenju kaže Danilo Ilić i dodaje da je bio na sastanku sa izvođačem.

"Krajem sedmice ili početkom sljedeće izvođač će pokrenuti potpunu mobilizaciju gradilišta i radovi će krenuti punom dinamikom", rekao je Danilo Ilić, direktor HE Dabar.

Prvi čovjek Elektroprivrede Srpske malo konkretnije objašnjava gdje je zapelo. Naravno kod novca. Naime, kineska Eksim banka detaljno prati sve u projektu, primjetili su kašnjenje i obustavili finansiranje. Procedura je duga i komplikovana kaže za ATV Luka Petrović.

"Iz tih razloga došlo je do neplaćanja prispjelih situacija izvođača prema banci, ne prema nama kao investitorima. Taj dio je dostigao preko 32 miliona evra i ovih dana se očekuje da će se izvršiti plaćanje dospjelih situacija. Iz tih razloga izvođač je morao iz svojih sredstava da finansira troškove u proteklih nekoliko mjeseci kako radovi ne bi stali ali jesu bili usporili", rekao je Luka Petrović, generalni direktor ERS-a.

"Očekujemo to neko finalno završno potpisivanje dokumenata i nastavak finansiranja narednih dana", rekao je Danilo Ilić, direktor HE Dabar.

Kada se sve ovo riješi izvođač će raditi u tri smjene kako bi He Dabar na mreži bio do kraja sljedeće godine, kako je i planirano. Proteklih dana na gradilište su direktno iz Luke Ploče stigli dijelovi opreme za budući cjevovod.