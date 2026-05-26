Logo
Large banner

Zašto vam se dešava da razmišljate o bivšem partneru mjesecima nakon raskida veze

Autor:

ATV
26.05.2026 20:04

Komentari:

0
раскид везе
Foto: Pexel/ RDNE Stock project

Ukoliko godinama nakon raskida razmišljate o bivšem partneru, stručnjaci su pojasnili razloge zašto se to najčešće dešava.

Osobe koje su imale težinu u vašem životu vremenom se pretvaraju u tihe tragove. Problem ne nastaje od same pomisli na tu osobu, već na ono što se dešava nakon preispitivanja zašto još uvijek mislite na tu osobu i da li ste nastavili dalje.

Sve to pokreće nepotrebni pritisak jer sjećanja na tu osobu i dalje postoje. Savremeni pogled na emocije tada ide u jednom pravcu, uz manje borbe i više prihvatanja. Takve misli se najčešće ne pojavljuju slučajno, već dolaze u trenucima umora, dosade, stresa ili usamljenosti kada mozak traži poznate emotivne obrasce.

Najveća greška je pokušaj da sve potpuno izbrišete, što ne funkcioniše. Ono što funkcioniše je da prestanete s vraćanjem na stare fotografije, zamišljanje scenarija, emotivne rutine vezane za prošlost jer to održava vezu živom, a ne sama uspomena.

Umjesto toga, fokus se premiješta na sadašnjost. Ne kroz teoriju, već kroz konkretne stvari poput novih iskustava, novih ljudi, novih navika. Život koji se dešava sada postaje glasniji od onoga što je bilo, piše Kliks

Stručnjaci ističu da ne postoji trenutak kada se nešto nikada više neće pojaviti u vašim mislima, već postoji samo trenutak kada to više nema moć nad vama, a to je ujedno znak da ste nastavili dalje.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

raskid veze

Ljubavna veza

Ljubavna afera

preljuba

Brak

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Милионер (79) тражи жену: Објавио листу захтјева

Ljubav i seks

Milioner (79) traži ženu: Objavio listu zahtjeva

8 h

0
Млади пар дијели њежни тренутак напољу у бујном, мирном пејзажу.

Ljubav i seks

Najveća greška na dejtu koja mnogima smeta

9 h

0
Роботска рука њежно држи црвени цвијет док жена интерагује са њим.

Ljubav i seks

Djevojka odustala od ljubavi sa muškarcima: Zaljubila se u vještačku inteligenciju

13 h

0
seks fizički odnos vođenje ljubavi nevinost

Ljubav i seks

Dob u kojoj ste izgubili nevinost utiče na starenje

1 d

0

  • Najnovije

22

22

Poljanski: Zapadne zemlje ignorisale udar na Starobeljski

22

14

Bizaran incident: Skakao i zabijao se u auta, bacao se na put, jedva ga obuzdali

22

11

Ova zemlja ima čak 10.000 plaža!

22

11

Poznato kada će biti sahranjen Aleksandar Nešović Baja

21

55

Milica Todorović poručila: "Pustila sam vas, a sad ću da vas tužim"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner