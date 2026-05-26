Najveća greška na dejtu koja mnogima smeta

Savremeni način upoznavanja donio je brojne promjene u ljubavnim odnosima, ali i nova pravila ponašanja koja mnogima smetaju.

I dok su nekada prvi ljubavni sastanci bili prilika za iskren razgovor i upoznavanje, danas sve više ljudi priznaje da vrlo brzo izgube interes zbog jedne navike koja je postala gotovo svakodnevna. Stalno korištenje mobilnog telefona tokom dejta, i te kako, odbija potencijalnog partnera.

Mnogi smatraju da nema ništa neprijatnije od situacije u kojoj osoba tokom razgovora neprestano provjerava poruke, odgovara na notifikacije ili skroluje društvene mreže. Takvo ponašanje ostavlja utisak nezainteresovanosti i često šalje poruku da je telefon važniji od osobe koja sjedi preko puta.

Stručnjaci za partnerske odnose upozoravaju da upravo pažnja i prisutnost igraju ključne uloge u stvaranju privlačnosti. Kada neko tokom dejta stalno gleda u ekran, druga strana može da se osjeti zapostavljeno ili nepoželjno. Zbog toga mnogi već nakon prvog susreta odluče da ne nastave komunikaciju.

Problem dodatno pojačava potreba da se svaki trenutak objavi na društvenim mrežama. Fotografisanje hrane, snimanje atmosfere ili objavljivanje detalja sa dejta djeluje simpatično, ali mnogima stvara osjećaj neprijatnosti i površnosti. Sve više ljudi ističe da žele spontanost i iskren razgovor, a ne osjećaj da učestvuju u sadržaju za društvene mreže.

Psiholozi navode da moderna tehnologija, iako povezuje ljude, istovremeno može da naruši kvalitet međuljudskih odnosa. Na ljubavnim sastancima je posebno važan kontakt očima, aktivno slušanje i zainteresovanost za sagovornika. Upravo te sitnice često odlučuju da li će se između dva čovjeka razviti konekcija, prenosi Avaz.

Zanimljivo je da mnogi danas kao poželjnu osobinu navode upravo sposobnost da osoba odloži telefon i posveti se trenutku. U vremenu kada su svi stalno onlajn, potpuna pažnja postala je rijetkost, ali i jedna od najprivlačnijih stvari na dejtovima.