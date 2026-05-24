Odgovor će vas iznenaditi: Da li je normalno da razmišljate o bivšem čak i godinama nakon raskida?

24.05.2026 18:32

Пар се свађа близу шеталишта поред плаже по сунчаном дану.
Foto: RDNE Stock project/Pexels

Ljudi koji su imali težinu u vašem životu ne nestaju – oni se pretvaraju u tihe tragove. Nekad ih pokrene miris, neka pjesma, prolaznik koji liči, čak i običan trenutak tišine. I odjednom, uspomena je tu. Ne zato što "nije gotovo", već zato što je bilo važno.

Problem zapravo nikada nisu same misli. Problem je ono što se desi odmah poslije: ono tiho preispitivanje – "zašto još uvijek mislim na njega?", "da li sam stvarno nastavila dalje?". Tu kreće nepotrebni pritisak jer istina je da možete biti potpuno dalje u životu, a da sjećanja i dalje postoje. Te dvije stvari nisu u sukobu.

Savremeni pogled na emocije ide u jednom pravcu – manje borbe, više prihvatanja. Misao dođe, ostane kratko i ode. Bez analize, bez dramatizacije. Kao notifikacija koju ne morate da otvorite. Što joj manje pažnje dajete, brže gubi snagu.

Zanimljivo je i to da se takve misli najčešće ne pojavljuju "slučajno". Često dolaze u trenucima umora, dosade, stresa ili usamljenosti – kada mozak traži poznate emotivne obrasce. Drugim riječima, nije uvijek stvar u toj osobi, već u trenutku u kom se nalazite.

Najveća greška je pokušaj da se sve potpuno izbriše. To ne funkcioniše. Ono što funkcioniše je da prestanete da "hranite" tu priču – vraćanje na stare fotografije, zamišljanje scenarija "šta bi bilo kad bi bilo", emotivne rutine vezane za prošlost. To održava vezu živom, ne sama uspomena.

Umjesto toga, fokus se lagano premješta na sadašnjost. Ne kroz teoriju, nego kroz konkretne stvari: nova iskustva, novi ljudi, nove navike. Život koji se dešava sada postaje glasniji od onoga što je bilo.

I tu dolazi najvažniji dio – ne postoji savršeno "zatvaranje". Ne postoji trenutak kada se nešto nikada više neće pojaviti u mislima. Postoji samo trenutak kada to više nema moć nad vama.

I to je zapravo znak da ste nastavili dalje.

