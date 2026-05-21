Znate li da postoji šest vrsta orgazama kod muškaraca?

21.05.2026 07:06

Stručnjaci su objasnili da muškarci mogu doživjeti šest različitih vrsta orgazama, uključujući one koji ne zahtijevaju erekciju niti ejakulaciju.

Psihoseksualna terapeutkinja i medicinska sestra Loraine Grover navela je za Metro da razumijevanje različitih vrsta orgazama može smanjiti stres i poboljšati seksualni užitak.

"Mnogi muškarci ne shvataju da mogu doživjeti orgazam čak i bez erekcije", rekla i dodala da nije nužno da svi muškarci mogu postići svaku vrstu orgazma.

Najpoznatiji je ejakulacijski orgazam. Ovu vrstu orgazma pri svakom seksualnom odnosu doživi oko 60 posto muškaraca. Postoje i karlični, prostatični, suhi, kombinovani i višestruki orgazmi.

Karlični orgazam povezuje se s kontrakcijama mišića dna karlice i može se javiti uz malo ili nimalo dodira, dok prostatični orgazam nastaje stimulacijom prostate. Suhi orgazam označava vrhunac bez ejakulacije, a kombinovani spaja stimulaciju penisa i prostate.

Višestruki orgazmi, odnosno više vrhunaca u kratkom razmaku, opisani su kao rijetki jer većina muškaraca nakon orgazma ulazi u refraktorni period, kada slabije reaguje na seksualnu stimulaciju. Grover je istakla:

"Nisu česti, ali su stvarni. Potrebni su svjesnost, samopouzdanje i fizička kontrola".

Stručnjaci navode i da vježbe za mišiće karlice mogu pomoći u jačanju intenziteta pojedinih orgazama i kontroli ejakulacije, piše Kliks

