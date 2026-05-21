Obilježavanje slave grada Banjaluka, prisustvuje Minić

Banjaluka će danas u duhu tradicije obilježiti krsnu slavu grada Vaznesenje Gospodnje - Spasovdan.

Tim povodom u Hramu Hrista Spasitelja biće služena Sveta arhijerejska liturgija, nakon koje slijedi spasovdanska litija.

Svečanosti će od 10.30 časova prisustvovati predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Program će biti nastavljen u večernjim časovima na šetalištu pored Hrama, a uz bogatu trpezu i prateći sadržaj biće proglašeni pobjednici izbora za najbolju slavsku pogaču i rakiju.

Uveče je planirano i guslarsko veče u organizaciji Škole gusala "Sandić".

Obilježavanje Spasovdana, krsne slave grada i Hrama Hrista Spasitelja, počelo je sinoć

prazničnim bdenijem u porti hrama, gd‌je je potom koncert održalo Srpsko pjevačko društvo "Jedinstvo".

U Kući Milanovića potom je otvorena izložba slikara Perice Ivanovića, inspirisana motivima pravoslavnih manastira, prenosi Srna.