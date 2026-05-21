"Bangaranga" u folk varijanti zapalila mreže

Dok Evropa i dalje govori o pobjedničkoj pjesmi „Bangaranga“ bugarske predstavnice Dare na Evroviziji 2026, društvene mreže preplavili su brojni snimci prerada i izvođenja ovog hita.

Posebnu pažnju izazvali su video-snimci sa proslava i veselja na kojima muzičari izvode pjesmu u potpuno drugačijem aranžmanu, što je mnoge korisnike interneta dodatno zabavilo, piše

Jedan od takvih snimaka postao je viralan na TikToku, gd‌je su se brzo nizali komentari korisnika.

„Ludilo“, „Bolje od originala“ i „Zagrijavanje za Bugarsku 2027 definitivno“ samo su neki od komentara koji su se pojavili ispod objave.

Pored viralnih prerada, na društvenim mrežama vodi se i rasprava o tome da li matrica pjesme „Bangaranga“ podsjeća na stare dens hitove sa prostora bivše Jugoslavije.

Pojedini korisnici upoređuju ritam i atmosferu pjesme sa muzikom grupe Tap 011, navodeći da ih pojedini dijelovi podsjećaju na njihov prepoznatljiv zvuk iz devedesetih godina.

Veliku pažnju izazvalo je i samo značenje riječi „Bangaranga“.

U pjesmi Dara sebe opisuje kroz različite krajnosti – kao „anđela, demona, liderku i psihopatu bez razloga“, dok riječ „Bangaranga“ simbolizuje snažnu, buntovnu i samouvjerenu ženu koja kontroliše sopstveni haos.

Pobjednička pjesma Bugarske postala je jedan od najkomentarisanijih muzičkih hitova nakon ovogodišnje Evrovizije, a broj pregleda i prerada na društvenim mrežama svakodnevno raste.