Logo
Large banner

"Bangaranga" u folk varijanti zapalila mreže

Autor:

ATV
21.05.2026 08:53

Komentari:

0
Дара из Бугарске присуствује конференцији за новинаре са трофејем након победе у великом финалу 70. такмичења за песму Евровизије у Бечу, Аустрија, у недељу, 17. маја 2026. године, победила је са песмом „Bangaranga“.
Foto: Tanjug/AP Photo/Martin Meissne

Dok Evropa i dalje govori o pobjedničkoj pjesmi „Bangaranga“ bugarske predstavnice Dare na Evroviziji 2026, društvene mreže preplavili su brojni snimci prerada i izvođenja ovog hita.

Posebnu pažnju izazvali su video-snimci sa proslava i veselja na kojima muzičari izvode pjesmu u potpuno drugačijem aranžmanu, što je mnoge korisnike interneta dodatno zabavilo, piše

.

Jedan od takvih snimaka postao je viralan na TikToku, gd‌je su se brzo nizali komentari korisnika.

„Ludilo“, „Bolje od originala“ i „Zagrijavanje za Bugarsku 2027 definitivno“ samo su neki od komentara koji su se pojavili ispod objave.

Pored viralnih prerada, na društvenim mrežama vodi se i rasprava o tome da li matrica pjesme „Bangaranga“ podsjeća na stare dens hitove sa prostora bivše Jugoslavije.

Pojedini korisnici upoređuju ritam i atmosferu pjesme sa muzikom grupe Tap 011, navodeći da ih pojedini dijelovi podsjećaju na njihov prepoznatljiv zvuk iz devedesetih godina.

@babamusicbg BANGARANGA KIUCHEK Ork. CHAR #bangaranga #char #kiuchek ♬ original sound - Baba Studio

Veliku pažnju izazvalo je i samo značenje riječi „Bangaranga“.

U pjesmi Dara sebe opisuje kroz različite krajnosti – kao „anđela, demona, liderku i psihopatu bez razloga“, dok riječ „Bangaranga“ simbolizuje snažnu, buntovnu i samouvjerenu ženu koja kontroliše sopstveni haos.

Pobjednička pjesma Bugarske postala je jedan od najkomentarisanijih muzičkih hitova nakon ovogodišnje Evrovizije, a broj pregleda i prerada na društvenim mrežama svakodnevno raste.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dara Evrovizija 2026.

Bangaranga

Evrovizija 2026

folk verzija Bangaranga

TikTok

video snimak

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Марија Шерифовић пјевачица

Scena

Marija Šerifović progovorila o drugom djetetu

10 h

0
Анабела Атијас, пјевачица

Scena

Anabela prvi put o braku s Andrejem: "Imao je problema sa alkoholom"

12 h

0
Баја Мали Книнџа

Scena

Hitno se oglasio Baja Mali Knindža: To je izmišljotina

15 h

0
Српски пјевач хитно оперисан

Scena

Srpski pjevač hitno operisan

17 h

0

  • Najnovije

09

03

„Komedija uživo“ na ulicama Rima

08

58

Imaju li radnici pravo na štrajk? Sud odlučuje

08

54

"Propalo je sve, nismo kao prije" Oglasila se žena Slobe Radanovića

08

53

"Bangaranga" u folk varijanti zapalila mreže

08

47

Zašto je Putin skinuo sako u Pekingu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner