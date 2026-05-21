Kovačević: Vladajuća koalicija gradi mostove i ruši nametnute blokade

Vladajuća koalicija u Republici Srpskoj pokazala je da zna da vodi Srpsku, to je tim koji gradi i otvara mostove, ali ruši nametnute blokade, rekao je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.

Kovačević je napomenuo da je na sastanku vladajuće koalicije dogovoreno da nastavljaju da vode Republiku Srpsku sa istim ciljem - zaštita interesa Srpske.

"Nesuglasice uvijek postoje, ali radimo zajedno. Bitno je da nam nije trebalo ni dva minuta da se dogovrimo o tome da kandidate predlaže SNSD, a da će ih koalicija podržati", istakao je Kovačević, koji je i portparol SNSD-a.

On je naveo da nisu saopštavali imena kandidata za predstojeće izbore jer bi tako fokus bio prebačen samo na to, što nije cilj političkih partija koje čine vladajuću koaliciju u Republici Srpskoj.

Napomenuo je da kampanja treba da traje mjesec dana, a da u periodu prije toga treba da rade sve što je potrebno za dobrobit Republike Srpske, da rade u korist građana, podižu plate i penzije.

"Očekujemo da će, bez obzira na inflaciju, Srpska obezbijediti rast primanja. Ima vremena za kandidate, niko ne sumnja da SNSD ima pobjedničke kandidate, koji su mnogo ozbiljnija politička ponuda od svega što opozicija ima da ponudi", rekao je Kovačević za RTRS.

Kada je riječ o Kristijanu Šmitu i njegovom d‌jelovanju u BiH, Kovačević je konstatovao da je on donosio ekstremno negativne odluke protiv Srpske, a da je u odbranu Srpske prvi stao lider SNSD-a Milorad Dodik.

"To je njima i bio cilj - da mi budemo na udaru. Milorad Dodik je izašao prvi i stao ispred Srpske. Sada nema ni Majkla Marfija, ni Kristijana Šmita. Tražili smo da Šmit ode, uklonili smo sankcije protiv ljudi iz Srpske koje su uvođene zato što su se borili za Republiku Srpsku. Uspjeli smo u veoma kratkom periodu da uklonimo te sankcije. Naši rezultati su vidljivi, nastavljamo dalje u jednom boljem ambijentu", istakao je Kovačević.

Pominjući najavljeni investicioni plan u Republici Srpskoj, Kovačević je rekao da se širom Republike Srpske radi na investicionom kapacitetu koji iznosi gotovo sedam milijardi KM javnih investicija.

O otvaranju novog graničnog prelaza Gradiška, Kovačević je rekao da je zadovoljan što je konačno otvoren.

"Vidimo šta se dešava na granicama, da nas maltretiraju i tretiraju kao građane nekog nebitnog reda. Mi ćemo raditi na tome da građani Srpske mogu da idu svojim putem do Beograda, koji je nama bitna tačka. Most u Gradišci, konačno smo ga otvorili. Pogledajte kako izgleda povezanost Sarajeva sa EU, a kako izgleda povezanost Banjaluke sa Unijom. To je povezanost Banjaluke, za koju smo se borili decenijama. Konačno smo dokazali prema čemu smo gradili auto-put. Prema boljitku Republike Srpske", istakao je Kovačević.

Komentarišući izjavu predsjednika SDS-a Branka Blanuše u sarajevskim medijima da pitanje državne imovine treba biti riješeno u Parlamentarnoj skupštini, Kovačević je ocijenio da je to skandalozno.

"Ne volim da upotrebljavam teške riječi u politici, ali ne postoje dovoljno teške riječi za one gluposti koje je u Sarajevu izgovorio predsjednik SDS-a Branko Blanuša. To je skandalozno, sramota za SDS, za cijelu Republiku Srpsku. Mi već 20 godina vodimo bitku za imovinu Republike Srpske, koju oni žele da otmu i ako uspiju u tome Republika Srpska više nema smisla da postoji", zaključio je Kovačević.