Kristijan Šmit okrivio Milorada Dodika za svoj odlazak

Kristijan Šmit napušta BiH protiv svoje volje, a za to je indirektno okrivio Milorada Dodika.
Nijemac za Dojče vele kaže da je lider SNSD-a Milorad Dodik i politika oko njega lobirala da napusti Sarajevo.
"On je angažovao lobističku firmu da se bori za tri stvari: da se omogući secesija, odnosno nezavisnost Republike Srpske, da se ukinu sudske presude protiv njega i da ja odem", rekao je Šmit.
Ovo Šmit izgovara dok opozicionari u Republici Srpskoj i sarajevska "Trojka" umanjuju značaj odlaska Kristijana Šmita.
Za SDS, PSS, i Narodni front, odlazak Kristijana Šmita stvar je geopolitičkih igara velikih sila, a ne plod Dodikove politike. U tome su saglasni sa kolegama u Sarajevu koji podjednako odbijaju da prihvate da ih je Republika Srpska oslobodila okupacije.
I ponovo dolazi na naplatu ono što zvaničnici Republike Srpske pričaju posljednjih godina, a tiče se diplomatskih aktivnosti. Od Vašingtona do Moskve, zvaničnici Srpske nalazili su sagovornike koji su na koncu prisilili Kristijana Šmita da podnese ostavku.
Ako opozicija u Srpskoj ne vjeruje svojim zvaničnicima, hoće li onda povjerovati samom Šmitu?
