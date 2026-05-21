U Srpskoj rođene 23 bebe

ATV
21.05.2026 08:05

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 23 bebe, 12 d‌ječaka i 11 d‌jevojčica u porodilištima.

U porodilištu Banjaluka rođeno je sedam beba, Doboju pet, Gradišci tri, Foči i Bijeljini po dvije, te po jedna u Prijedoru, Trebinju, Nevesinju i Istočnom Sarajevu., prenosi Srna.

U porodilištu Banjaluka rođena su četiri d‌ječaka i tri d‌jevojčice, Doboju tri d‌ječaka i dvije d‌jevojčice, Gradišci dva d‌ječaka i d‌jevojčica, Foči d‌ječak i d‌jevojčica, Bijeljini dvije d‌jevojčice, Prijedoru i Trebinju po d‌ječak, a u Nevesinju i Istočnom Sarajevu po d‌jevojčica.

U porodilištu u Zvorniku nije bilo poroda.

