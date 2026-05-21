Imaju li radnici pravo na štrajk? Sud odlučuje

21.05.2026 08:58

Foto: Life Matters/Pexels

Međunarodni sud pravde u Hagu u četvrtak bi trebao objaviti savjetodavno mišljenje o pravu na štrajk, koje bi moglo razjasniti da li radnici zakonito mogu obustaviti rad.

Za mišljenje je zatražen odgovor na spor unutar Međunarodne organizacije rada, agencije Ujedinjenih nacija, o tome daje li jedna od njenih konvencija radnicima pravo na štrajk. To pitanje je sudu upućeno 2023. godine.

Konvenciju je ratifikovalo 158 država i ugrađena je u standarde rada Ujedinjenih nacija, smjernice Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj te međunarodne trgovinske sporazume. Sjedinjene Američke Države jesu članica Međunarodne organizacije rada, ali nisu ratifikovale tu konvenciju.

Iako savjetodavna mišljenja Međunarodnog suda pravde nisu pravno obavezujuća, ona imaju veliku težinu, pa bi odluka mogla imati globalan utjecaj na propise o radu. Pojedine agencije UN-a mogu od suda tražiti tumačenje pravnih pitanja kroz ovakva mišljenja.

Sud je tokom ročišta u oktobru saslušao predstavnike 18 država i pet međunarodnih organizacija, među njima i Međunarodne organizacije rada, dok su druge zemlje dostavile pisane argumente. Većina učesnika podržala je pravo na štrajk.

Prošle godine isti sud je u još jednom značajnom savjetodavnom mišljenju naveo da bi države mogle kršiti međunarodno pravo ako ne poduzmu mjere za zaštitu planete od klimatskih promjena.

