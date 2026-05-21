Dara Bubamara dovela dečka u Srbiju: Upoznala svekra i svekrvu

Pjevačica Dara Bubamara navodno je upoznala roditelje svog dečka, a njihova veza, prema pisanju medija, postaje sve ozbiljnija.

Kako prenosi „Skandal“, Darin partner porijeklom je iz Bosne i Hercegovine, a upoznali su se tokom njenog boravka u Dubaiju.

Prema navodima izvora, on je radio kao menadžer u jednom lokalu koji je pjevačica često posjećivala.

Nakon pogoršanja situacije na Bliskom istoku, ostao je bez posla i preselio se u Srbiju, gd‌je sada boravi sa Darom.

Navodno zajedno žive od početka veze i vrijeme provode između Novog Sada i Beograda.

Izvor tvrdi da mladić trenutno traži posao, ali da postoji mogućnost da počne da radi sa pjevačicom i prati je na nastupima.

Prema istim navodima, Dara je ugostila njegove roditelje u Beogradu i tom prilikom su se upoznali.

Kako s navodi, porodica njenog partnera prihvatila je pjevačicu „takvu kakva jeste“.

Dara Bubamara trenutno sa dečkom boravi u Italiji na odmoru, nakon čega je očekuje nastavak promocije nove pjesme „Od 4 do 7“.

Posljednjih sedmica mnogo pažnje izazvala je i afera sa eksplicitnim porukama koje su dospjele u javnost, a pojedini su tvrdili da je riječ o marketinškom potezu.

Pjevačica Nataša Bekvalac ranije je komentarisala da ne vjeruje da je riječ o namještaljci.

Mediji navode i da Darin sin Kosta podržava njen novi izbor partnera.

Istovremeno, spekuliše se i o njenom mogućem angažmanu u muzičkim takmičenjima, ali za sada nema zvanične potvrde o novim poslovnim projektima, piše Mondo.