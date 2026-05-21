Logo
Large banner

Dara Bubamara dovela dečka u Srbiju: Upoznala svekra i svekrvu

Autor:

ATV
21.05.2026 09:55

Komentari:

0
Дара Бубамара, пјевачица
Foto: Youtube screenshot

Pjevačica Dara Bubamara navodno je upoznala roditelje svog dečka, a njihova veza, prema pisanju medija, postaje sve ozbiljnija.

Kako prenosi „Skandal“, Darin partner porijeklom je iz Bosne i Hercegovine, a upoznali su se tokom njenog boravka u Dubaiju.

Prema navodima izvora, on je radio kao menadžer u jednom lokalu koji je pjevačica često posjećivala.

Nakon pogoršanja situacije na Bliskom istoku, ostao je bez posla i preselio se u Srbiju, gd‌je sada boravi sa Darom.

Navodno zajedno žive od početka veze i vrijeme provode između Novog Sada i Beograda.

Izvor tvrdi da mladić trenutno traži posao, ali da postoji mogućnost da počne da radi sa pjevačicom i prati je na nastupima.

Prema istim navodima, Dara je ugostila njegove roditelje u Beogradu i tom prilikom su se upoznali.

Kako s navodi, porodica njenog partnera prihvatila je pjevačicu „takvu kakva jeste“.

Dara Bubamara trenutno sa dečkom boravi u Italiji na odmoru, nakon čega je očekuje nastavak promocije nove pjesme „Od 4 do 7“.

Posljednjih sedmica mnogo pažnje izazvala je i afera sa eksplicitnim porukama koje su dospjele u javnost, a pojedini su tvrdili da je riječ o marketinškom potezu.

Pjevačica Nataša Bekvalac ranije je komentarisala da ne vjeruje da je riječ o namještaljci.

Mediji navode i da Darin sin Kosta podržava njen novi izbor partnera.

Istovremeno, spekuliše se i o njenom mogućem angažmanu u muzičkim takmičenjima, ali za sada nema zvanične potvrde o novim poslovnim projektima, piše Mondo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dara Bubamara

Dara Bubamara dečko

Dara Bubamara glasovna poruka

Srbija

FBiH

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Слоба Васић

Scena

"Prespavao sam u jednoj prostoriji" Sloba Vasić o situaciji na aerodromu u Cirihu

2 h

0
Слоба и Јелена Радановић

Scena

"Propalo je sve, nismo kao prije" Oglasila se žena Slobe Radanovića

3 h

0
Дара из Бугарске присуствује конференцији за новинаре са трофејем након победе у великом финалу 70. такмичења за песму Евровизије у Бечу, Аустрија, у недељу, 17. маја 2026. године, победила је са песмом „Bangaranga“.

Scena

"Bangaranga" u folk varijanti zapalila mreže

3 h

0
Марија Шерифовић пјевачица

Scena

Marija Šerifović progovorila o drugom djetetu

14 h

0

  • Najnovije

12

47

Uhapšen kantonalni ministar Denis Osmankić

12

44

Cijanović: Fenomenalno otkriće gradonačelnika Banjaluke

12

36

Upucan poznati ugostitelj u Beogradu

12

22

Evo zbog čega Sloba Vasić neće biti pušten iz psihijatrijske ustanove

12

18

Savjet ministara BiH usvojio budžet za 2026. godinu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner