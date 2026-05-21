Počela komemoracija Dobrili Kukolj, prisustvuju najviši zvaničnici Srpske

U Kulturnom centru Banski dvor u Banjaluci počela je komemoracija povodom smrti dugogodišnjeg predsjednika banjalučkog Udruženja logoraša Drugog svjetskog rata Dobrile Kukolj, kojoj prisustvuju najviši zvaničnici Republike Srpske.

Komemoraciji pored članova porodice Kukolj, prisustvuje predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Vlade Savo Minić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, lider SNSD-a Milorad Dodik.

Prisutni su i ministri u Vladi Republike Srpske, poslanici u Narodnoj skupštini Srpske, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, te brojni poštovaoci.

Najviši zvaničnici Republike Srpske prethodno su se upisali u knjigu žalosti.

Kukoljeva je bila zatvorenik ustaškog logora Jasenovac i dugogodišnji predsjednik banjalučkog Udruženja logoraša Drugog svjetskog rata.

Kao desetogodišnja d‌jevojčica Kukoljeva je odvedena u ustaški logor Jasenovac u kojem je bila zatvorena tri mjeseca. Ustaše su joj uništile d‌jetinjstvo, život i porodicu, prenosi Srna

Dobrila Kukolj , koja je preminula juče u Banjaluci u 94. godini biće sahranjena danas u 12.00 časova u groblju Sveti Pantelija.