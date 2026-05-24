Ovi znakovi prave haos gdje god se pojave: Da li se pronalazite?

24.05.2026 18:01

Foto: Pexels

Neki ljudi privlače haos gd‌je god se pojave.

Bilo da je riječ o ljubavnim problemima, prijateljskim svađama, grupnim četovima koji gore usred noći ili situacijama koje bi se mogle riješiti jednom porukom, neki horoskopski znakovi kao da nikada ne mogu pobjeći od drame.

Dok jedni mirno prolaze kroz život, oni uvijek imaju neku priču koju prepričavaju uz kafu.

Ova četiri znaka najčešće nose titulu pravog magneta za dramu.

Blizanci

Blizanci obožavaju komunikaciju, ali problem nastaje kada im postane dosadno.

Tada lako mogu upasti u tuđe sukobe, širiti informacije koje možda nisu trebali podijeliti ili jednostavno dodatno zakomplikovati situaciju.

Ne rade to iz zlobe, već zato što vole dinamiku i stalna događanja. Ako u društvu postoji drama, velike su šanse da Blizanac zna sve detalje.

Lav

Lavovi vole biti u centru pažnje i teško podnose kada ih neko ignoriše ili ne daje dovoljno priznanja.

Upravo zato često burno reaguju na situacije koje bi drugi možda samo prešutjeli.

Kada su povrijeđeni ili ljubomorni, njihova reakcija rijetko prolazi nezapaženo. Kod njih je sve intenzivno, glasno i filmski dramatično.

Škorpija

Škorpije možda d‌jeluju mirno izvana, ali ispod površine krije se prava emocionalna oluja.

One teško zaboravljaju izdaju, dugo analiziraju tuđe postupke i često ulaze u kompleksne odnose puni tenzija.

Kod njih drama nije uvijek javna, ali je i te kako prisutna. Ako osjete da ih je neko povrijedio, situacija može trajati danima, sedmicama ili čak mjesecima.

Ribe

Ribe su veliki emotivci i često stvari doživljavaju puno intenzivnije nego drugi.

Upravo zbog toga lako upadaju u emotivne vrtloge, nesporazume i situacije u kojima se osjećaju neshvaćeno, prenosi Indeks.

Njihova osjetljivost često ih dovodi do toga da analiziraju svaku poruku, ton glasa ili pogled, a iz toga se nerijetko razvije prava mala drama.

Ipak, budimo realni - malo drame ponekad život čini zabavnijim. A upravo su ovi znakovi često oni zbog kojih društvo nikad nije dosadno.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

