Oglasila se policija o ubistvu u Velikoj Kladuši: Raspisana potraga za muškarcem (27)

Muškarac, čije je tijelo pronađeno u naselju Todorovo kod Velike Kladuše, ubijen je, a potraga je raspisana za Dž. B. /27/ koji se dovodi u vezu sa tim, potvrđeno je u MUP-u Unsko-sanskog kantona.

Portparol kantonalnog MUP-a Azra Malkić rekla je da je tužilac ovaj događaj okvalifikovao kao krivično djelo ubistvo.

"U vezi s izvršenjem navedenog krivičnog djela dovodi se lice Dž. B, rođen 1999. godine u Velikoj Kladuši, gdje je i nastanjen. Za njim je raspisana potraga", izjavila je Malkićeva za "Avaz".

Ona je navela da je tijelo ubijenog muškarca jutros pronađeno i da je odmah po dojavi o tome policija izašla na lice mjesta.

Pod nadzorom kantonalnog Tužilaštva, policijski službenici su izvršili uviđaj.