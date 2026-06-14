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Oglasila se policija o ubistvu u Velikoj Kladuši: Raspisana potraga za muškarcem (27)

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ATV
14.06.2026 17:03

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Огласила се полиција о убиству у Великој Кладуши: Расписана потрага за мушкарцем (27)

Muškarac, čije je tijelo pronađeno u naselju Todorovo kod Velike Kladuše, ubijen je, a potraga je raspisana za Dž. B. /27/ koji se dovodi u vezu sa tim, potvrđeno je u MUP-u Unsko-sanskog kantona.

Portparol kantonalnog MUP-a Azra Malkić rekla je da je tužilac ovaj događaj okvalifikovao kao krivično djelo ubistvo.

"U vezi s izvršenjem navedenog krivičnog djela dovodi se lice Dž. B, rođen 1999. godine u Velikoj Kladuši, gdje je i nastanjen. Za njim je raspisana potraga", izjavila je Malkićeva za "Avaz".

Ona je navela da je tijelo ubijenog muškarca jutros pronađeno i da je odmah po dojavi o tome policija izašla na lice mjesta.

Pod nadzorom kantonalnog Tužilaštva, policijski službenici su izvršili uviđaj.

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