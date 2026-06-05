Uhapšen Banjalučanin: Vrijeđao radnika kladionice, pa bježao od policije

Banjalučanin B.D. uhapšen je juče ujutru nakon što je pijan vrijeđao radnika sportske kladionice, a potom pokušao da pobjegne policajcima.

Sve je počelo oko 9.20 časova kada je policiji prijavljeno da nepoznati muškarac pravi haos i vrijeđa zaposlenog u jednoj sportskoj kladionici u Banjaluci.

"Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka lišili su juče slobode lice B.D. iz Banjaluke, zbog počinjenih prekršaja iz članova 8. i 24. Zakona o javnom redu i miru", navode iz PU Banjaluka.

Kada je policijska patrola stigla na mjesto događaja, muškarac je pokušao da pobjegne. Oglušio se o naređenja policajaca i počeo da trči, ali su ga oni brzo sustigli i uhapsili.

"Po dolasku policijskih službenika na lice mjesta navedeni muškarac se dao u bijeg, te se oglušio o zakonito izdato naređenje policijskih službenika, ali je ubrzo sustignuto i lišeno slobode. Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod navedenog lica utvrđeno je prisustvo od 1,77 g/kg alkohola u organizmu", navode iz PU Banjaluka.

O svemu navedenom obaviješten je dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje.