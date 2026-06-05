Prvi snimci štete na najvećem američkom nosaču aviona: "Mislio sam da ćemo ga izgubiti"

Ekskluzivni snimci do kojih je došao Si-En-En prikazuju veliku štetu na najvećem i najnovijem američkom nosaču aviona, USS Džerald R. Ford, nakon što je na njemu izbio požar. Prema izvorima, incident se dogodio jer je zakazao brodski protivpožarni sistem, piše Si-En-En.

Kada je u martu buknuo požar na najvećem ratnom brodu na svijetu, i to usred vojnih operacija protiv Irana, američka mornarica je umirivala javnost šturim saopštenjem. Tvrdili su da je vatra brzo „obuzdana“, da su dvojica mornara ljekarski zbrinuta zbog „povreda koje nisu opasne po život“ te da je veliki nosač aviona ostao „potpuno operativan“.

Šteta mnogo veća nego što je Pentagon priznao

Međutim, novi video-snimci do kojih je došao Si-En-En razotkrivaju da je drama u Crvenom moru bila daleko opasnija, a šteta mnogo veća nego što je Pentagon htio da prizna. Snimci iz unutrašnjosti broda prikazuju potpuno uništene kabine u kojima su mornari spavali. Od kreveta su ostale samo ugljenisane, iskrivljene metalne šipke ispod tavana koje je vatrena stihija doslovno progutala. Sa tavana vise ogoljene žice, a podovi i spavaonice zatrpani su gomilom pepela.

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„Najozbiljnije sam mislio da ćemo izgubiti brod“, ispričao je za Si-En-En jedan od mornara s nosača USS Džerald R. Ford, opisujući pakao kroz koji su prolazili dok su se borili s vatrom. „U takvoj situaciji imaš samo dva izbora – bori se ili umri.“

Da stvar bude gora, ugrađeni sistem za automatsko gašenje požara uopšte nije proradio, pa su mornari morali sami besomučno da improvizuju kako bi spasili živu glavu i spriječili potapanje, što je za Si-En-En potvrdio i visoki američki funkcioner upoznat s incidentom.

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Isti funkcioner je priznao da je vrh mornarice namjerno umanjio težinu incidenta kako bi sakrio da su borbene sposobnosti ponosa američke flote ozbiljno narušene usred rata s Iranom. Tek je u aprilu komandant pomorskih operacija, admiral Deril Kodl, stidljivo priznao da su prošla puna dva dana prije nego što je s Forda mogao da poleti ijedan avion, te da je grdosija morala hitno da skrene s rute i da se usidri u luci u Grčkoj radi privremenih popravki.

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Kancelarija portparola mornarice odbila je Si-En-Enu da detaljnije komentariše havariju i otkazivanje sistema za gašenje, uz kratku poruku da je „istraga o uzrocima požara još uvijek u toku“. Prema ranijim informacijama, posadi je trebalo oko 30 sati da potpuno ugasi vatru, raščisti zgarište i osigura da se požar ponovo ne aktivira, a oko 600 mornara ostalo je bez krova nad glavom jer su im spavaonice pretvorene u pepeo.

.@SECWAR “It is my honor to present, from the President of the United States, the Presidential Unit Citation to the USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group…



CONGRATULATIONS, GODSPEED, AND WELCOME HOME.” pic.twitter.com/JjafHFOlTX — DOW Rapid Response (@DOWResponse) May 16, 2026

„Ovo se nije smjelo dogoditi. Sistem za gašenje koji je ugrađen u brod morao je odmah da ugasi vatru“, ogorčen je anonimni mornar koji je pristao da govori za medije isključivo pod uslovom da mu se ne otkrije identitet zbog straha od odmazde vojnih šefova. „Svi do jednog – uključujući i mene – uključili smo se u gašenje.“

Snimci i svjedočanstva posade daju jasniju sliku o mukama kroz koje su prolazili tokom rekordne i iscrpljujuće 11-mjesečne misije koja je obuhvatila rat u Iranu i vojnu intervenciju u Venecueli.

Letjeli u talasima i bombardovali Iran pod kišom neprijateljskih dronova

„Veliki požari na brodovima uvijek su veliki izazov, a ovaj je bio izrazito opasan – buknuo je u perionici za veš, oko sušilica“, pravdao se admiral Kodl nakon što se Ford konačno vratio u matičnu luku u Virdžiniji. „Posada je reagovala sjajno, borili su se hrabro i briljantno te su se praktično vratili u red za nekoliko dana.“

Ovaj moćni nosač, čija je izgradnja koštala vrtoglavih 13 milijardi dolara, bio je udarna igla američkih napada na Iran, a njegovi piloti danonoćno su u talasima poletali i bombardovali iranske ciljeve. No, brod nije samo napadao, nego se sve vrijeme grčevito branio.

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Cijela udarna grupa oko nosača Ford bila je pod „neprekidnom prijetnjom neprijateljskih projektila i dronova kamikaza“, što stoji i u zvaničnom predsjedničkom odlikovanju koje je posada dobila.

Mornar koji je razgovarao s novinarima prisjetio se dramatičnih trenutaka iz Crvenog mora kada bi se na horizontu pojavili užareni narandžasti tragovi iranskih raketa. „Čim bi iranski projektili ili dronovi ušli u naš domet, na brodu bi odjeknula uzbuna koja nam naređuje da se pripremimo za direktan napad i hitno pokrenemo protivpožarne protokole“, opisuje sagovornik.

No, požar nije bio jedina nevolja koja je snašla posadu na ovom mučnom putovanju. Zbog tehničkih nedostataka na brodu su stalno otkazivali toaleti. Drugi video-snimak s Forda, koji je takođe procurio u javnost, prikazuje strašne higijenske uslove i toalet šolje koje su se danima prelivale fekalijama. „Ako ste bili smješteni na pramcu broda, morali ste pješačiti preko cijele palube do krme samo da biste pronašli toalet koji radi“, požalio se mornar.

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Hanter Stajrs, pomorski strateg koji je do prošle godine bio savjetnik ministra mornarice, smatra da je brzi oporavak broda dokaz vrhunske obuke posade u ekstremnim uslovima najduže misije od Vijetnamskog rata.

„Požar i prodor vode dva su najveća straha na svakom brodu“, objašnjava Stajrs za Si-En-En. „Američka mornarica s pravom insistira na kulturi spremnosti za krizne situacije i ugradnji dvostrukih bezbjednosnih sistema kako bi brod preživio na ratištu.“ Kada su ga novinari pitali kako je moguće da je zakazao ključni sistem za gašenje, Stajrs je odgovorio da su ratna oštećenja nepredvidiva. „Nikad ne znate šta će prvo da pukne, i zato je živa posada ključna.“

Nosač USS Džerald R. Ford ušao je 2017. u sastav flote kao najnoviji i tehnološki najnapredniji od ukupno 11 američkih nosača na nuklearni pogon. Smatra se simbolom moći, ali sada i otvorenih limita američke pomorske sile. Ford jedini u cijeloj floti posjeduje napredni elektronski katapult koji omogućava lansiranje svega – od malih izviđačkih dronova do teških borbenih lovaca, što komandantima daje veliku prednost.

Misija ovog super-broda završila se u maju povratkom u bazu Norfolk u Virdžiniji, a osim rata s Iranom i plovidbe po Mediteranu i Norveškoj, Ford je učestvovao i u američkoj operaciji hvatanja bivšeg predsjednika Venecuele Nikolasa Madura. Zbog zamora materijala, ali i teških posljedica požara, brod sada mora ići na dugotrajni i komplikovani remont. Jedan vojni funkcioner potvrdio je za Si-En-En da Ford sigurno neće moći da plovi barem godinu dana, što ostavlja opasnu rupu u američkoj odbrani koju će drugi, stariji brodovi sada morati nekako da pokriju.

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