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Odgovor iz Kremlja: Ako Zelenski želi da razgovara, može da dođe u Moskvu

Autor:

ATV
05.06.2026 07:35

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Одговор из Кремља: Ако Зеленски жели да разговара, може да дође у Москву

Portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov izjavio je da je Kremlj vidio otvoreno pismo predsjednika Ukrajine Vladimira Zelenskog upućeno ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i dodao da Zelenski može doći u Moskvu u bilo kom trenutku, ako želi da se sastane sa Putinom.

- Imao sam priliku da pročitam pismo. Predsjednik Putin je rekao da ako Zelenski želi da razgovara, može da dođe u Moskvu i da to učini - rekao je Peskov, prenosi TASS.

Međutim, Zelenski je u četvrtak u otvorenom pismu ruskom lideru Vladimiru Putinu izjavio da nije spreman da putuje u Rusiju na pregovore.

- Predlažem sastanak sa vama. Svi su čuli vaše predstavnike kako se smiju i govore da mogu da dođem u Moskvu. Ali ukrajinski lider nema šta da radi u vašoj prestonici, baš kao što ni ruski lider nema šta da radi u Kijevu - napisao je šef kijevskog režima u poruci na svojoj veb stranici, dodajući da je spreman da održi sastanak u trećoj zemlji, prenosi Izvestija.

U svojoj poruci, Zelenski je predložio da ruski predsjednik odredi jasan datum za sastanak, napominjući da bi zemlje poput Švajcarske, Turske i arapskog svijeta mogle poslužiti kao mjesta održavanja.

Predsjednik Ukrajine uputio je sinoć otvoreno pismo Putinu, poručivši da je Ukrajina spremna za okončanje rata i direktne pregovore na nivou lidera.

Zelenski je u pismu objavljenom na sajtu predsjednika Ukrajine naveo da je Ukrajina spremna za "potpuni prekid vatre tokom pregovora" i pozvao na organizovanje sastanka lidera, uz učešće međunarodnih posrednika, prenosi Tanjug.

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Tagovi :

Rusija

Kremlj

Vladimir Putin

Vladimir Zelenski

Dmitrij Peskov

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