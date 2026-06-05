Pomirenje ili jačanje saveza: Si putuje u Sjevernu Koreju, prvi put nakon gotovo sedam godina

Autor:ATV
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Kineski predsjednik Si Điniping boraviće u Sjevernoj Koreji 8. i 9. juna, što će biti njegova prva posjeta toj zemlji nakon gotovo sedam godina i prvo inostrano putovanje ove godine.
Posjeta dolazi u trenutku kada Peking nastoji učvrstiti odnose s Pjongjangom i ponovo potvrditi svoj uticaj na najbližeg formalnog saveznika, nakon perioda zastoja izazvanog pandemijom "COVID-19".
Kineska državna agencija Sinhua objavila je da Si dolazi na poziv sjevernokorejskog lidera Kim Jong Una, a najava je uslijedila nakon što je kineski predsjednik prošlog mjeseca u Pekingu odvojeno ugostio američkog predsjednika Donalda Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Kim Džong Un je prošlog septembra prisustvovao velikoj vojnoj paradi u Pekingu, gdje je doputovao svojim prepoznatljivim zelenim oklopnim vozom, prenosi Kliks
U međuvremenu su obnovljene i pojedine saobraćajne veze između dvije zemlje: željeznički putnički saobraćaj između Pekinga i Pjongjanga nastavljen je u martu nakon šestogodišnje pauze, a Er Čajna je ponovo pokrenuo letove između glavnih gradova. Ipak, rezervacije su zasad ograničene uglavnom na dio poslovnih putnika i studenata na razmjeni, dok kineski turisti i dalje ne mogu putovati.
Analitičar Džon Deluri iz Ejža Sosajetija ocijenio je da Peking ovom posjetom šalje poruku da je i dalje ključni akter kada je riječ o Sjevernoj Koreji. Kako je rekao: "Poruka koja implicitno dolazi s kineske strane je da smo mi i dalje glavni akter kada je riječ o Sjevernoj Koreji.“ Dodao je i da je jedna od publika te poruke Rusija.
Posjeta se dešava i dok Pjongjang pojačava vojnu retoriku. Sjevernokorejska državna agencija KCNA ove sedmice izvijestila je o Kimovom obilasku novooperativne fabrike za proizvodnju nuklearnog materijala, gdje je pozvao na "eksponencijalno“ širenje atomskog arsenala zemlje. Pojedini stručnjaci taj obilazak povezuju s predstojećim susretom s Sijem.
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