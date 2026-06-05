Novi "prelet" u Kongresu: Republikanci pogurali nove sankcije Rusiji

Predstavnički dom američkog Kongresa usvojio je prijedlog zakona kojim se odobrava finansiranje vojne pomoći Ukrajini i uvođenje novih sankcija Rusiji, u potezu koji je otkrio rastuće nesuglasice unutar Republikanske stranke oko politike predsjednika SAD Donalda Trampa prema ukrajinskom sukobu.

Za zakon je glasalo 226 kongresmena, dok je 95 bilo protiv. Demokratama se pridružilo 18 republikanaca i nezavisni kongresmen Kevin Kajli, što je omogućilo usvajanje mjere koja predviđa podršku obnovi Ukrajine, nove sankcije Rusiji, dodatnu bezbjednosnu pomoć baltičkim državama i kredite Kijevu za nabavku naoružanja.

Prijedlog je u Kongres stigao zahvaljujući posebnoj proceduri kojom je zaobiđeno republikansko rukovodstvo, što je izazvalo oštre kritike unutar stranke.

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Kongresmen Gregori Miks, jedan od predlagača zakona, poručio je da SAD treba da nastave da naoružavaju Ukrajinu i pojačaju pritisak na Moskvu.

"Svi želimo da se ovaj sukob završi. Pitanje je kako", rekao je Miks, pozivajući Vašington da "isporuči Ukrajini oružje koje joj je potrebno i pozove Rusiju na odgovornost".

S druge strane, republikanci bliski Trampu ocijenili su da se radi o političkom manevru demokrata i pokušaju da se Ukrajina iskoristi za produbljivanje podjela među republikancima.

Predsjednik Odbora za spoljne poslove Predstavničkog doma Brajan Mast upozorio je da takav potez podriva napore Bijele kuće da posreduje u okončanju sukoba, dok je Stiv Skaliz, jedan od najviših funkcionera republikanskog rukovodstva, naveo da su u toku razgovori o drugačijem, dvostranačkom paketu sankcija protiv Rusije.

Iako je zakon prošao u Predstavničkom domu, njegova sudbina u Senatu ostaje neizvjesna. Republikanska većina u gornjem domu Kongresa do sada nije išla u suprotnom smjeru od Trampove politike, zbog čega analitičari procenjuju da su šanse za konačno usvajanje male.

Glasanje u Predstavničkom domu upozorenje je da, iako Tramp i dalje dominira Republikanskom strankom, unutar njenih redova postoji grupa poslanika koja je spremna da podrži nastavak američke vojne i finansijske pomoći Kijevu čak i po cijenu sukoba sa politikom Bijele kuće.

(RT Balkan)