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Krah zelene agende u Americi: Aktiviran zakon iz Hladnog rata!

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ATV
05.06.2026 08:52

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Крах зелене агенде у Америци: Активиран закон из Хладног рата!
Foto: Tanjug / AP / Carolyn Kaster

Sjedinjene Američke Države napravile su drastičan zaokret u energetskoj politici najavom izdvajanja stotina miliona dolara za oživljavanje posrnule industrije uglja. U planu je izgradnja novih postrojenja, što predstavlja prve projekte ove vrste u SAD-u nakon više od jedne decenije.

Američki predsjednik Donald Tramp je u četvrtak iz Ovalnog kabineta potvrdio izdvajanje 700 miliona dolara namijenjenih za oporavak ugljarskog sektora. Prema pisanju uglednog lista Njujork tajms, dio ovih sredstava biće direktno usmjeren na izgradnju novih kapaciteta, što predstavlja veliki udarac za dosadašnje ekološke inicijative.

Kako bi se ovaj proces maksimalno ubrzao, američka administracija posegnula je za nesvakidašnjim potezom – aktiviran je Zakon o odbrambenoj proizvodnji. Riječ je o zakonodavstvu iz doba Hladnog rata koje je istorijski korišćeno za hitno pokretanje i ubrzanje industrijske proizvodnje u vremenima velike nacionalne potrebe, prenosi Kliks.

„Kao rezultat investicije u iznosu od 700 miliona dolara, koju danas najavljujem, zaštitićemo 14 termoelektrana i 42 rudnika uglja“, izjavio je Tramp.

Nova američka energetska strategija donosi konkretne korake za revitalizaciju ovog sektora, a u prvom planu je izgradnja dvije nove termoelektrane na ugalj, što će biti prva takva postrojenja u SAD-u nakon punih 13 godina. Pored toga, ovaj višemilionski paket obezbijediće zaštitu i oživljavanje 14 postojećih termoelektrana, kao i prijeko potreban spas za 42 rudnika uglja širom zemlje. Cjelokupan projekat oživljavanja ove industrije biće zaokružen izgradnjom jednog novog izvoznog terminala.

Predsjednik SAD-a već dugo zagovara obnovu ove američke industrije koja je godinama u padu. Njegovoj najavi u Bijeloj kući prisustvovali su brojni guverneri i zakonodavci iz saveznih država koje su tradicionalno bogate ugljem, poput Vajominga i Zapadne Virdžinije.

Tokom svog obraćanja, Tramp je više puta upotrijebio frazu o „prelijepom, čistom uglju“, iako je poznato da je riječ o fosilnom gorivu s najvećim udjelom ugljenika.

S druge strane, stručnjaci iz oblasti ekologije i energetike oštro upozoravaju na posljedice ovakvog poteza. Prema njihovim podacima, termoelektrane na ugalj proizvode znatno više štetnih zagađivača i ugljen-dioksida – koji direktno uzrokuje globalno zagrijavanje – u poređenju s elektranama na gas, solarnim panelima ili vjetroturbinama.

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Tagovi :

Amerika

Donald Tramp

termoelektrane

zelena agenda

ugalj

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