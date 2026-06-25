Krst kao meta – Koliko su Srbi bezbjedni u FBiH?

Na mjestu gdje je nekada bilo srpsko selo, danas nema nikoga. Ostao je krst, podignut da obilježi nekadašnje pravoslavno groblje. Na njemu su danas tragovi metaka.

Ispaljeno je više desetina hitaca, kažu iz Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH. Otvoren je i predmet u Tužilaštvu Srednjobosanskog kantona. Iz policije, međutim, kažu da slučaj nije prijavljen, već su za njega saznali preko medija.

,,Utvrđeno je da se radi o metalnom krstu postavljenom prije više od tri godine, na kojem postoje oštećenja u vidu nekoliko kružnih udubljenja. Kantonalnom tužilaštvu Travnik dostavljen je Izvještaj o poduzetim mjerama i radnjama protiv NN počinioca. Napominjemo da osoba koja je po našim operativnim saznanjima postavila krst trenutno živi u SAD-u, zbog čega s njom nije bilo moguće obaviti informativni razgovor“, saopšteno je iz MUP-a SBK.

Ne, nije u Americi.

Predrag Suvira živi u Kotor Varošu. Iz policije ga, kako i sam kaže, niko nikada nije kontaktirao. Krst je, priča, prošlog ljeta postavio kako bi obilježio mjesto nekadašnjeg pravoslavnog groblja i sačuvao uspomenu na selo u kojem danas više nema Srba.

,,Prošle godine sam na svoju inicijativu postavio rosvajni krst. Misleći da će biti dugotrajan, da to neće niko dirati, da se zna da su tu pokopani neku ljudi, pravoslavci. Prije rata bilo je 70-ak nadgrobnih spomenika. To je sada sve srušeno“, kazao je Predrag Suvara.

Napadi na srpsku imovinu i vjerska obilježja godinama ne jenjavaju. Stvaraju osjećaj nesigurnosti među povratnicima i malobrojnim Srbima koji su ostali da žive u Federaciji.

,,To što rade sa crkvama, to što lupaju kuće, to što izbjeglice iz Bihaća odlaze dole. To nije samo to. Pa nema gdje nisu počeli taj poligon. Gdje god je srpska zemlja ili srpsko imanje, to daj nešto što je neprihvatljivo za druge“, rekao je Mile Marčeta, predsjednik Udruženja građana Drvara "Održivi povratak".

Još više zabrinjava činjenica da je ovaj lokalitet tokom rata u BiH bio baza i centar za obuku stranih boraca, mudžahedina, koji su djelovali u sastavu odreda "El Mudžahid" pri Trećem korpusu Armije Republike BiH, kažu iz Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH.

,,Moram reći da nisam uopšte optimista za generalno srpsku zajednicu na području Travnika. Dobro imaju hrabrosti i otići pa postaviti krst i pokositi groblje. To je i ruralna sredina udaljena od glavnog puta. Dobro pa ih niko nije ubio dok su gore postavljali krst“, rekao je Đorđe Radanović, predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH.

Ko je pucao i kada su oštećenja nastala, trebalo bi da utvrdi istraga Tužilaštva Srednjobosanskog kantona. Za sada odgovor na to pitanje ne postoji. Ali među Srbima koji žive ili se vraćaju u Federaciju ostaje drugo pitanje.. da li će ovakvi incidenti biti rasvijetljeni ili će, kao i mnogi prije njih, pasti u zaborav.