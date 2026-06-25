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Zakazana sjednica PIK-a: Da li će biti dogovora?

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 16:50

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Сједница ПИК-a о избору високог представника у БиХ.
Foto: Screenshot/X/OHR_BiH

Nova sjednica Savjeta za implementaciju mira (PIK) na kojoj će se razgovarati o izboru visokog predstavnika trebala bi se održati 30. juna.

Prema nezvaničnim informacijama, trenutno se vode razgovori na najvišem nivou, a ako EU i SAD uspiju postići kompromis, idući utorak će biti značajan, prenosi Kliks.

U suprotnom, SAD bi mogao preispitati finansiranje OHR-a.

Nedavno je održan i sastanak na nivou ambasadora, ali u tom trenutku nije bilo napretka kada je riječ o ovoj temi.

Iz američkog Stejt departmenta a izjavili su ranije da u junu očekuju odlazak Kristijana Šmita

Kao što je poznato od ranije, favorit američke administracije za poziciju visokog predstavnika je italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi.

S druge strane, evropske zemlje, prvenstveno Francuska i Velika Britanija na ovoj poziciji žele vidjeti Rena Trokaza.

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Tagovi :

Antonio Zanardi Landi

Kristijan Šmit

OHR

Amerika

PIK BiH

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