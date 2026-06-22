Bliži se kraj mjeseca, a sjednice PIK-a nema ni u najavi

Odbrojavamo posljednje dane juna, a sjednice Savjeta za provođenje mira nema ni na vidiku. Ne zna se ni hoće li je biti do kraja ovog mjeseca, kako je najavljeno. Na to pitanje odgovor nemaju ni u OHR-u. Ili, možda, i znaju, ali informaciju ne dijele sa nama.

Iz američkog Stejt Departmenta očekuju da će Kristijan Šmit udobnu fotelju napustiti narednih dana i prepustiti je novom visokom predstavniku. Ovaj put, valjda, legalno izabranom. Ne kriju da je njihov favorit Antonio Zanardi Landi.

"Delegacija SAD-a nastojala je postići konsenzus oko zajedničke vizije i italijanskog kandidata koji posjeduje odgovarajuće kvalifikacije. Sjedinjene Američke države konstatovale su neuspjeh evropskih partnera da postignu konsenzus oko evropskog kandidata, te su razočarane što su podjele spriječile PIK da ispuni svoj zadatak – izbor novg visokog predstavnika", navode iz Stejt Departmenta

Iz Republike Srpske stav odavno poznat. Niti treba da zasjeda PIK, niti nam treba visoki predstavnik.

„Postojanje OHR-a i rasprava o visokom predstavniku govori o tome da BiH, odnosno da političari u Sarajevu nisu spremni da politički odrastu, niti da preuzmu odgovornost za odluke koje treba da donose“, rekao je Srđan Amidžić, generalni sekretar SNSD-a.

„Mislim da je jedino rješenje da se stabilizuju prilike u BiH, da domaće političke elite počnu da vode suverenističku politiku, da ne budu sluge i marionete u rukama stranaca i da se smanji uticaj međunarodnog intervencionizma, jer svaki put kada su stranci odlučivali, građani su plaćali najskuplju cijenu“, rekao je Nebojša Vukanović, predsjednik Liste za pravdu i red.

Najbitnije je da SAD i Evropska unija usaglase stavove i to ne samo u vezi sa izborom novog visokog predstavnika, već i o ulozi OHR-a u budućnosti, smatra Elmedin Konaković.

„Mislim da niko u BiH ne traži rješenje kojim će biti sretan, niti neko traži privatnog visokog predstavnika. Tražimo prihvatljivo rješenje, koje razumije specifičnosti u BiH“, rekao je Elmedin Konaković, predsjednik NIP-a.

Jedino prihvatljivo rješenje je da se zatvori Kancelarija visokog predstavnika i pravo pitanje je kada će se to desiti, kaže Danijel Simić.

„Imamo paradoksalnu situaciju da oni koji najviše zagovaraju suverenitet BiH, pristaju da ostane OHR, ali takođe bi i Hrvati pristali ukoliko bi im, npr Kristijan Šmit dodijelio treći entitet. Jedino je kao batina korišten protiv Srba. OHR je za razgradnju Republike Srpske i svođenje Republike Srpske na nivo folklornog društva“, rekao je Danijel Simić, predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske.

Podsjetimo, sjednica PIK-a održana je početkom ovog mjeseca, ali zemlje članice nisu postigle dogovor oko izbora novog visokog predstavnika. Prijedlog SAD-a da to bude Italijan Antonio Zanardi Landi nije dobio podršku većeg dijela evropskih zemalja, prije svega Francuske, Velike Britanije i Njemačke, koje predlažu Francuza Renea Trokaza.